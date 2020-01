LOT zawiesza rejsy do Pekinu

W związku z epidemią koronawirusa zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT zdecydował o tymczasowym zawieszeniu od piątku rejsów do Pekinu do 9 lutego br. - poinformowała w piątek spółka.

"W związku z ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) komunikatem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV i po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu rejsów do Pekinu do 9 lutego br. Decyzja ta jest podyktowana szczególną troską o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pasażerom i członkom załogi LOT-u" - podał LOT.