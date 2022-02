Lotnictwo cywilne w Polsce zależne od Orlenu? Przez europejskie projekty

– W opracowywanej Polityce rozwoju lotnictwa cywilnego (dokument przygotowywany jest w Ministerstwie Infrastruktury – przyp. red.) ważne są kwestie środowiskowe i to, jak my będziemy kształtować polskie lotnictwo. Szczególnie w kontekście pakietu Fit for 55. W zależności od tego, co zapiszemy w tej Polityce, będzie to miało wiele różnych skutków na poziomie technicznym oraz operacyjnym – mówi dla WNP.PL Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Komisja Europejska szykuje się do wdrożenia podatku od latania na odcinkach krótszych niż 400 km.

Środowiskowy Pakiet Fit for 55 wprowadzi wiele regulacji, które wymuszą na lotnictwie głębokie i kosztowne zmiany.

Kluczowe będą nowe paliwa, których w Polsce jeszcze nie mamy. Przewoźnicy będą latali tam, gdzie zatankować będzie się dało sprawnie i w miarę tanio.

Co wlać do baku - i skąd?!

