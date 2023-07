Lotnictwo walczy z emisją CO2. Dla pasażera to głównie dodatkowe opłaty

Linie lotnicze znalazły się pod ogromną presją polityczną i społeczną, by redukować emisje CO2. Efekty są zauważalne, ale dalekie od oczekiwań. Niektórzy przewoźnicy podejmują działania pozorowane.

Do Komisji Europejskiej wpłynęła skarga organizacji konsumenckich na 17 europejskich linii lotniczych za wprowadzanie klientów w błąd przez przekonywanie ich, że dodatkowe dopłaty do biletów pozwalają obniżyć emisję lotu, a więc ślad węglowy pasażera.

Dodatkowe opłaty mają według linii posłużyć do offsetu dwutlenku węgla, czyli działań zmniejszających jego ilość w atmosferze.

Linie lotnicze mają inne sposoby na obniżenie swojego śladu węglowego i już z nich już korzystają. Szanse na zeroemisyjność branży w 2050 roku są jednak nikłe.



W wakacje, kiedy szczególnie wzmaga się ruch lotniczy, przewoźnicy starają się skusić potencjalnych pasażerów do zakupu biletu na różne sposoby. Ze względu na coraz bardziej widoczne negatywne skutki zmiany klimatu w swoich kampaniach reklamowych nie zapominają również o kwestii ekologii.

Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP Portugal, Volotea, Vueling i Wizz Air przekonują swoich pasażerów, że ich lot stanie się mniej emisyjny, jeśli Ci zdecydują się na drobną dopłatę do biletu na offset CO2.

Offset CO2 to redukcja w emisji gazów cieplarnianych (np. poprzez wdrożenie technologii) lub zwiększenie "przechowywania" gazów cieplarnianych (np. poprzez regenerację terenów lub sadzenie lasów).

Linie lotnicze opowiadają bajki o żelaznym wilku? Offset trzeba wykazać i udowodnić, a nie obiecywać

Jak mówi WNP.PL Eryk Kłopotowski, ekspert rynku lotniczego, jest wysoce wątpliwe, że takie działanie może mieć jakikolwiek wpływ na obniżenie emisyjności lotu.

- Całkowicie kontrproduktywne jest namawianie pasażerów, żeby robili dopłaty do biletów, tak jak robi to większość linii lotniczych, mówiąc: zapłać dodatkowo, a zrobisz offset śladu węglowego. To jest bezsensowne działanie nastawione na poprawę budżetu linii lotniczej, a nie redukcję emisji - mówi.

Kłopotowski zwraca uwagę, że trudno na podstawie samych deklaracji stwierdzić, czy dzięki dodatkowym opłatom linie faktycznie dokonują offsetu CO2 i jest sceptyczny co do szczerości tych zapowiedzi, traktując je raczej jako wyciąganie pieniędzy.

Warto tu również dodać, że technologia offsetu dwutlenku węgla na razie raczkuje. Oferta jest droga, bo na świecie brakuje instalacji, które umożliwiają realny i transparentny offset gazów cieplarnianych.

Jednak samo lotnictwo nie jest takie złe dla klimatu, jak je malują, i w ostatnich latach znacznie poprawiło swoją efektywność energetyczną oraz zredukowało ilość emisji CO2 na pasażerokilometr.

Lotnictwo redukuje emisje, ale brakuje ekopaliwa. Nikłe szanse na zeroemisyjność branży do 2050 r.

Obecnie branża lotnicza odpowiada za 2,5 proc. globalnych emisji, tymczasem szacuje się, że ładowanie wszystkich urządzeń mobilnych na świecie za aż 10 proc.

Linie lotnicze, tak samo jak i firmy produkujące samoloty, podejmuje wiele realnych działań na rzecz zmniejszenia emisyjności. Dotyczą one jednak przede wszystkim konstrukcji samolotów i wykorzystanych w nich materiałów - tak, by zmniejszyć ich wagę, a - co za tym idzie - zużycie paliwa.

Trwają intensywne prace nad skomercjalizowaniem i upowszechnieniem SAF (Sustainable Aviation Fuel), czyli zrównoważonego paliwa lotniczego, które ma pomóc znacząco obniżyć emisje lotów.

- Jesteśmy we wczesnej fazie korzystania z tego typu paliw, ale mają one duży potencjał, jeżeli chodzi o ograniczeniu emisji CO2 - mówi Kłopotowski.

Jednak na razie produkcja SAF jest śladowa - jest ono wykorzystywane testowo. Jak dodaje Kłopotowski, potrzeba ogromnych nakładów finansowych na produkcję, dystrybucję czy przechowywanie tego paliwa i z pewnością dodatkowe niewielkie dopłaty do biletów to kropla w morzu potrzeb.

Istnieją szanse, że jeśli SAF stanie się powszechne, pozwoli zredukować emisje z lotnictwa nawet o 50 proc. Jednak nadal nie rozwiązuje to problemu, co zrobić z pozostałymi 50 procentami.

Stąd linie lotnicze otwarcie deklarują, że raczej nie uda im się zdekarbonizować branży do 2050 roku. Nie oznacza to jednak, że tylko SAF czy offset mają tu być rozwiązaniem.

Konstrukcja samolotów, ich waga, trasy i długość przelotów także mają znaczenie dla dekarbonizacji branży

Jak wskazuje Kłopotowski, producenci samolotów pracują w pocie czoła, by maszyny były coraz lżejsze i zmieniają ich konstrukcje, tak by spalały mniej paliwa. Przykładem może być tu chociażby dodanie zagiętych końcówek na skrzydłach, tzw. wingletów w Boeingach czy sharkletów w Airbusach. Dzięki nim lot jest nie tylko bardziej komfortowy (mniejsze wibracje), ale udoskonalenia te pozwalają redukować zużycie paliwa.

Jednak nie jest to jedyny przykład.

- Pragmatyczne podejście mają linie Ryanair, które systematycznie dokonują przeglądów samolotów, niemal całkowicie je ogołacając, aby sprawdzić, co jest niezbędne na ich pokładzie, po to, żeby było bezpiecznie i zgodnie z przepisami, a jednocześnie lżej i dzięki temu oszczędzają paliwo - tłumaczy Kłopotowski.

Według eksperta to, co można i trzeba zrobić, by lotnictwo było mniej emisyjne, to zmiana tras na krótsze, automatyzacja podejścia do lądowania czy wprowadzenie zintegrowanych systemów zarządzania ruchem lotniczym, by maszyny poruszały się szybciej z jednego punktu do drugiego. Pozwoli to zredukować ilość zużywanego paliwa.

Lot elektrycznym jumbo jetem? To nadal pieśń przyszłości

Nie można również wykluczyć, że lotnictwo w końcu uda się zelektryfikować. Istnieją już małe samoloty pasażerskie, które są w stanie odbywać krótkie loty, a ich napędem są baterie.

Producenci samolotów pracują nad technologią umożliwiającą loty na baterie także dużym maszynom pasażerskim. Na razie to pieśń przyszłości, jednak technologia i nauka idą tak szybko do przodu, że nie można wykluczyć, że za kilka dekad i powietrzni giganci polecą "na prąd". Obecnie przeszkody są głównie natury technicznej.

- To kwestia baterii, które muszą gromadzić ogromne ilości energii, zapewniając przy tym bezpieczeństwo, a w lotnictwie mamy bardzo specyficzne warunki, bo takie baterie muszą wytrzymać zmieniające się ciśnienie, skoki temperatury od +30 do -50 stopni czy też zmianę pola magnetycznego - wymienia Kłopotowski.

Na razie trudno więc jednoznacznie stwierdzić, kiedy lotnictwo w pełni się zdekarbonizuje, ale wątpliwym jest, by nastąpiło to do 2050 roku, chociażby ze względu na czas trwania ewentualnej zmiany floty.

