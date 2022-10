Lotnictwo wkracza w erę samolotów elektrycznych

27 września 2022 może przejść do historii jako początek ery bezemisyjnego lotnictwa. Tego dnia swój pierwszy lot odbył w pełni elektryczny samolot pasażerski “Alice”.

"To było wspaniałe doświadczenie dla wszystkich tu obecnych. Mogliśmy być świadkami, jak dzieje się historia" - powiedział agencji prasowej Associated Press Gregory Davis, dyrektor generalny firmy Eviation, która jest producentem samolotu.

Lot, który rozpoczął się i zakończył na międzynarodowym lotnisku Grant County w Waszyngtonie, dostarczył konstruktorom danych, które posłużą do dalszej optymalizacji samolotu. Głównym wyzwaniem jest opracowanie akumulatora, który wystarczy na dwie godziny lotu i będzie go można naładować w ciągu 35 minut. "Chcemy stworzyć samolot, który będzie w stanie odbywać typowe dla tego segmentu loty trwające do dwóch godzin, czyli jakieś 150-250 mil morskich z pewnym zapasem. To jest nasz cel, jeśli chodzi o wejście na rynek" - zapowiedział Gregory Davis.

Nowe samoloty mają być produkowane seryjnie już w 2027 roku. Ich zaletą będzie niski koszt zużycia energii

Ten cel firma Eviation chce zrealizować w ciągu pięciu lat, bo plan zakłada, że model "Alice" wejdzie do seryjnej produkcji w 2027 roku. Będzie dostępny w wersji standardowej (dla 9 osób, luksusowej (dla 6 osób) oraz cargo. Załoga we wszystkich typach będzie dwuosobowa. Godzina lotu tą maszyną ma kosztować zaledwie ułamek tego, co tradycyjnie zasilanymi jednostkami, do tego "Alice" jest znacznie cichszy od lekkich odrzutowców i turbośmigłowców o podobnych parametrach. Już teraz zakup tego modelu zapowiadają amerykańskie regionalne linie lotnicze Cape Air i przewozowy gigant DHL.







Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl