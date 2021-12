Lotnicza klęska Airbusa. Koncern dostarczy ostatniego giganta

W czwartek (16 grudnia) linie lotnicze Emirates odbiorą ostatniego w historii Airbusa A380. Więcej maszyn nie będzie... Samolot, który miał zrewolucjonizować lotnictwo pasażerskie, okazał się być bardzo kosztowną pomyłką europejskiego producenta lotniczego.

Człowiek lubi wygodę

Straty w miliardach

Obecnie A380 posiada zaledwie tuzin linii lotniczych. Dla porównania: Boeing 747 latał w barwach ponad stu przewoźników.Jeśli do obecnych użytkowników A380 doliczymy nawet byłych, to w sumie samolot "miało na stanie" zaledwie 15 linii lotniczych. O tym, że maszyna nie wpisuje się w nowy lotniczy świat, świadczy historia A380 w Lufthansie. Największy europejski przewoźnik kupił 14 A380. lecz... Już w ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa maszyny przestały latać. I mimo poprawy sytuacji Lufthansa nie planuje powrotu ich do służby. Co ciekawe: nadal będą ją pełnić generacje starsze - Boeing 747-400 (do 2025 roku).Co jednak sprawiło, że wybudowano tylko 251 Airbusów A380 przy ponad 1500 egzemplarzach Boeinga 747?Kluczowym problemem okazało się wypełnienie maszyny pasażerami. Airbus projektując A380, źle ocenił rynek lotniczy i kierunki, w którym będzie się on rozwijał.Koncepcja europejskich konstruktorów przewidywała, że dominującą rolę będą odgrywały największe porty lotnicze. To one miały generować znaczącą część wzrostu przewozów pasażerskich.Idea przewodnia Airbusa polegała więc na zaprojektowaniu maszyny, która mogłaby przewozić dużą liczbę pasażerów pomiędzy głównymi portami lotniczymi na świecie. Dopiero stamtąd pasażerowie mieliby trafiać maszynami wąskokadłubowymi na mniejsze lotniska.Była to całkowicie odmienna wizja, od tej Amerykanów z Boeinga. Założyli oni, że pasażerom nie bardzo chce się przesiadać; wolą latać bezpośrednio do portów końcowych.W tej koncepcji najlepszym samolotem byłaby średniej wielkości maszyna o dalekim lub nawet bardzo dalekim zasięgu. I to było jedną z przyczyn rozpoczęcia prac nad Boeingiem B787. Przy okazji konstruktorzy chcieli zastosować najnowsze materiały i technologie - tak, aby maszyna była przyjazna dla pasażerów, spalała jak najmniej paliwa, a dodatkowo była jak najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego.Jak się okazało, to Boeing miał rację. Bo wolimy latać nawet daleko, ale bez przesiadek. Tymczasem projekt A380 opierała się na portach przesiadkowych.Jako się rzekło: wypełnić maszynę Airbusowi także nie było łatwo. To zaś natychmiast powodowało, że samolot mógł być zyskownie wykorzystywany tylko na niektórych trasach. Następstwem tego stało się zmniejszenie liczby potencjalnych klientów. A to oznaczało prestiżową (i nie tylko) porażkę.Dla Airbusa opisywany projekt oznacza także porażkę finansową. 251 wybudowanych Airbusów A380 (w tym trzy samoloty testowe) przy średnim poziomie przychodów (katalogowym) około 400 mln euro za sztukę, daje nam całkowite przychody na poziomie ponad 100 mld euro.To jednak zbyt mało, aby firmie zwróciły się wszystkie poniesione nakłady. Wraz z przygotowaniami do produkcji pochłonęły one, według szacunków specjalistów, ponad 10 mld euro. Tych pieniędzy europejski koncern w całości nie odzyska nigdy...Wcześniej szacowano, że aby Airbus na samolocie mógł zarabiać, musiałby sprzedać minimum 350-400 maszyn. Ponieważ nie udało się tego dokonać, A380 jako projekt przyniesie firmie miliardy euro strat. Mogło być zresztą jeszcze gorzej... Firma w ostatniej chwili zrezygnowała bowiem z prac nad wersją cargo.