Amerykański koncern lotniczy Boeing w pierwszym półroczu 2023 roku zwiększył przychody netto do 37,67 miliarda dolarów oraz ograniczył stratę do do 563 milionów dolarów. Udało mu się zwiększyć miesięczną produkcję do 38 maszyn miesięcznie.

Amerykański koncern lotniczy miał w pierwszym półroczu 2023 roku przychody netto na poziomie 37,67 miliarda dolarów wobec 30,67 miliarda dolarów w analogicznym okresie roku minionego. W tym czasie udało się ograniczyć stratę netto z 1,026 miliarda do 563 milionów dolarów.

W samym drugi kwartale tego roku przychody przekroczyły 19,7 miliarda dolarów wobec 16,7 miliarda przed rokiem. Strata netto wyniosła 149 milionów dolarów, a rok temu spółka zanotowała zysk netto w wysokości 193 milionów dolarów.

Boeing wygenerował w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku wolne przepływy finansowe przekraczające 2,58 miliardów dolarów, co w ocenie analityków jest dobrym prognostykiem na drugie półrocze.

Grupa dostarczyła w drugim kwartale do odbiorców 136 samolotów komercyjnych wobec 121 sztuk przed rokiem. Udało się wreszcie usunąć problemy związane z montażem drzwi w modelu B737 MAX dostarczanych przez amerykańskiego poddostawcę.

Obecnie Boeing produkuje 38 maszyn wąskokadłubowych i planuje zwiększyć dostawy do 45 sztuk do końca roku. Od 2025 roku spółka zakłada zwiększenie miesięcznych dostaw do 50 samolotów. Wzrosnąć ma także produkcja największych modeli B787 z obecnych 4 miesięcznie do 10 sztuk pod koniec przyszłego roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl