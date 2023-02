Lotniczy transport drożeje ekspresowo. Mamy dane o podwyżkach

Mało która branża została tak poobijana w ostatnich 3 latach, jak lotnictwo cywilne. Teraz jego odbudowa jest wyhamowywana brakiem możliwości swobodnego latania oraz niedostatkiem paliw, a co za tym idzie – galopującą drożyzną.

W naszym raporcie pokazujemy, jak zmieniał się poziom stawek lotniczego frachtu przed i w trakcie wojny.

Zamknięcie korytarza syberyjskiego to nie jedyny czynnik podnoszący ceny naszego lotnictwa. Kluczowe stało się także to, co dzieje się nad przesmykiem suwalskim.

Embargo na towary i usługi z Rosji dotkliwe są dla naszego lotnictwa przede wszystkim w dwóch aspektach: paliwa lotniczego oraz braku podwykonawców z rosyjskim kapitałem.

W związku z zamknięciem nieba nad Ukrainą, Białorusią i Rosją samoloty latające z kierunków azjatyckich muszą pokonywać inne, a przez to dłuższe trasy. To powoduje, że muszą wziąć więcej paliwa, co z kolei redukuje ich ładowność.

- W Chinach długo utrzymywana była polityka "zero covid". To obniżało gospodarczą aktywność tego kraju. Na szczęście chińskie władze przestały stosować tę politykę, co widać w biznesie. W tym roku wyjątkowo koniec chińskiego roku wypadł pod koniec stycznia. Tuż przed i tuż po tym okresie odnotowaliśmy bardzo duży wzrost aktywności: firmy w Chinach wróciły do produkcji. Widać, że polskie przedsiębiorstwa bardzo dużo stamtąd sprowadzają - mówi Tomasz Buraś, prezes DHL Express Poland.

W ostatnim kwartale roku każda firma z branży integratorów logistycznych ogłasza nowy cennik. Tym razem wszystkie podniosły ceny...

- Po stronie przychodowej widzimy spadek aktywności klientów B2C, a wzrost po stronie klientów B2B, czyli przemysłowych. Mamy stagnację w gospodarce. Firmy takiej jak nasza, która jest krwioobiegiem gospodarki światowej, ten fakt nie cieszy - dodaje Tomasz Buraś.

Rok z wojną to podniesione ceny za transport ładunków z najważniejszych gospodarczo kierunków świata

Z danych World ACD Market Data - czołowej instytucji analizującej i dostarczającej dane dla sektora lotniczego cargo - wynika, że wybuch wojny na Ukrainie spowodował skokowe wzrosty kosztów transportu lotniczego. Sytuacja po czasie się stabilizowała, ale i tak jest wyraźnie drożej.

Z przygotowanego przez nas zestawienia wynika, że o 99 proc. więcej trzeba zapłacić za transport ładunku z i do Polski z lotniska Kansai w Japonii.

Aż o 65 proc. wzrosły ceny na trasie do Korei Południowej. Delhi to dodatkowe 25 proc. Stolica Chin to podwyżka rzędu 41 proc. A transport z Polski do Nowego Jorku to koszty wyższe o 12 proc.

Z wykresu wynika, że prawie w ogóle nie zmieniły się stawki lotniczego frachtu z polskich lotnisk do portu lotniczego Narita w Japonii (+ 1 proc.).

Ale naturalnie to tylko uśrednione zmiany stawek wszystkich linii lotniczych zrzeszonych w World ACD.

Jednemu z przewoźników towarowych zajmującym się transportem z Polski do Japonii stawka z 2 euro (na koniec 2021 r.) skoczyła do 10 euro. Skąd zmiana aż o 500 proc.?

- Wzrost stawek wynika także z faktu małej dostępności miejsca na rynku. Szczególnie widać to w przypadku niektórych przewoźników towarowych operujących na lotnisku Narita w Tokio - wzrost stawek jest tu dwukrotny (i to tylko w ciągu drugiego półrocza 2022). Część przewoźników na tej trasie korzystała z podwykonawców z rosyjskim kapitałem, którzy wypadli z rynku... Stawki musiały zatem drastycznie wzrosnąć - analizuje Olga Palec-Furga, dyrektor generalna polskiego oddziału R-BAG, jednego z największych operatorów lotniczych usług cargo w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polacy nie uczą się od Finów. Stare szybko nie wróci

Rok z zamkniętym korytarzem syberyjskim (najkrótsza trasa z Europy do Azji przebiegająca nad Rosją) dla zachodniego lotnictwa wywrócił także niejeden biznes pasażerskich linii lotniczych w Europie.

Najdotkliwiej odczuli to Finowie, którzy dotychczas na bliskim sąsiedztwie z Rosją wyjątkowo korzystali.

- Bardzo trudno latać z Helsinek na wschód, nie przelatując nad Rosją. Finnair od kilkunastu lat bardzo mocno opierał się na ofercie lotów do Japonii, Korei Południowej i Chin. To była podstawa ich strategii - wyjaśnia Dominik Sipiński, analityk CH Aviation.

Doświadczony skutkami wojny Finnair wyszedł jednak z założenia, że sytuacja na rynku szybko się nie zmieni. Przemodelował zatem strategię i teraz koncentruje się na lotach do Ameryki Północnej, "okrajając" przy tym ofertę połączeń do Azji.

- Finnair jesienią przyjął nową, wieloletnią strategię, która zakłada brak szybkiego powrotu do latania nad Rosją. I to jest ta duża różnica miedzy Finnairem a PLL LOT... Polskie linie nie są dotknięte zamknięciem rosyjskiego nieba w tak dużym stopniu jak Finnair, ale LOT należy do grupy tych przewoźników, którzy zostali dość mocno tymi ograniczeniami poturbowani. LOT też opierał się na ofercie lotów do Azji, a problemy są podobne - z Warszawy też trudno omija się Rosję - dodaje analityk CH Aviation.

Dominik Sipiński wskazuje też, że polski przewoźnik działa w opisanym problemie w sposób doraźny, co trudno jednoznacznie oceniać.

- Nie przemodelował on strategii w sposób kompletny. Oczywiście - jeśli wrócą loty nad Rosją, to LOT szybciej odbuduje się z ofertą azjatycką. Prawda jednak jest taka, że ciężko przewidywać, kiedy powróci możliwość latania nad Rosją - mówi.

Europejskie korki na niebie spowodowane wojną

Według Piotra Samsona, prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego(ULC), „zapchanie się” nieba nad Europą to największe zagrożenie w 2023 roku. Europejskie urzędy lotnicze zakładają, że ruch lotniczy sięgnie około 90 proc. tego z 2019 roku. Szacuje się, że ilość dostępnej przestrzeni powietrznej będzie jednak na poziomie ok. 80 proc.

- Z czystej arytmetyki wynika, że będziemy mieli mniej przestrzeni na większą ilość ruchu - przekonuje prezes ULC.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymienia dwa czynniki „wojenne”, które mocno wpłyną na to, co dziać się będzie nad naszymi głowami w najbliższych miesiącach.

Pierwszy to właśnie zamknięcie najkrótszych korytarzy powietrznych do Azji (nad Białorusią i Rosją). Spora część lotów na linii północ-południe musi w związku z tym lecieć nad terytorium m.in. Polski. Za to ruch zachód-wschód, czyli m.in. loty do Azji, odbywa się nad Austrią, Słowacją, Węgrami, a dalej - nad Rumunią.

- Szczególnie w obszarze Austrii, Słowacji, Węgier będziemy mieć przecięcie się dużego ruchu z północy na południe oraz z zachodu w kierunku Azji. To spowoduje, że będzie trzeba wydłużyć odstępy między przelotami samolotów, a to zaś może wpłynąć na to, że pewne rejsy będą opóźniane albo będą musiały odbywać się dłuższą drogą - wyjaśnia prezes urzędu.

Drugi czynnik to… myśliwce NATO.

- Ten element to wprowadzenie do eksploatacji coraz większej liczby samolotów wojskowych F-35. Te maszyny, dla potrzeb ćwiczeniowych, potrzebują większej przestrzeni powietrznej. Oznacza to, że operacje wojskowe, które były wykonywane w strefach zastrzeżonych, spowodują, że te strefy będą musiały się rozrastać - kosztem przestrzeni dostępnej dla lotnictwa cywilnego - mówi Piotr Samson.

Suwalszczyzna w centrum lotniczego zainteresowania. Brakuje paliwa lotniczego

Michał Kaczmarzyk, szef polskich struktur Ryanaira oraz prezes czarterowej linii Buzz, która należy do irlandzkiego przewoźnika, przyznaje, że wojna pozbawiła ich części biznesu.

- My, jako Ryanair, nie mieliśmy na Ukrainie baz operacyjnych. Lataliśmy tam samolotami z innych baz. Oczywiste jest natomiast, że mieliśmy w planach dość szybki i dynamiczny rozwój w Ukrainie. Czekamy na moment, gdy będzie można znów operować w tamtym kierunku - mówi.

Z jego punktu widzenia problemem są loty do i z państw bałtyckich.

- Mamy bazy na Litwie i Łotwie, ale latanie stamtąd nie jest proste, bo trzeba omijać cały region kaliningradzki i lecieć przesmykiem suwalskim. Ruch dostosowujemy w ten sposób, by nie mnożyć zbyt wielu opóźnień - tłumaczy Kaczmarzyk.

Kluczowe dla taniego przewoźnika są jednak rosnące coraz bardziej koszty.

- Trzeba zwrócić uwagę, że cena paliwa lotniczego w dalszym ciągu jest dużo wyższa niż cena innych paliw płynnych. Wcześniej i to przez dłuższy czas ceny były na zbliżonym poziomie. W tej chwili większość rafinerii przestawiła się na produkcję oleju napędowego i benzyn, a cena paliwa lotniczego poszła przez to znacząco w górę - podkreśla szef polskich struktur Ryanaira.

