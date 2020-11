Lotniska Chopina gotowe do zimy

Największym wyzwaniem podczas zimy dla Służby Utrzymania lotniska jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i samolotom - mówiła dyrektor biura technicznego Lotniska Chopina w Warszawie Karolina Piątek–Suwała. Lotnisko zapewniło w czwartek o gotowości służb na nadchodzącą zimę.

Lotnisko Chopina zapewniło w czwartek o gotowości służb zapewniających utrzymanie infrastruktury lotniska w trakcie zimy. To największy port lotniczy w Polsce.

Wiceprezes PPL ds. operacyjnych i dyrektor Lotniska Chopina Łukasz Suchecki przekazał, że port przygotowuje się do Akcji Zima przez cały rok m.in. przeprowadzając szkolenia, szykując sprzęt, konserwując go, tak, aby zima nie zaskoczyła stołeczne lotnisko, a pasażerowie w sposób bezpieczny mogli z niego podróżować.

"Największym wyzwaniem podczas zimy dla Służby Utrzymania lotniska jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, samolotom oraz tego, aby pasażerowie bezpiecznie wylecieli, albo wrócili na czas do swoich domów, przy trudnych warunkach atmosferycznych" - mówiła Piątek-Suwała.

Jak podkreśla, służby dbają o to, aby nie było śnieg na drogach startowych, kołowania, płytach postojowych, a także wszystkich ciągach pieszych i komunikacyjnych. "Jeśli pasażer wychodzi z samolotu na płytę lotniska, to może czuć się bezpiecznie - tam nie ma prawa być ani śniegu, ani lodu" - dodała.

Jak przekazało lotnisko, ostatecznym sprawdzianem przygotowania był przejazd techniczny całej kolumny Akcji Zima po płycie lotniska. Przejazd kolumny jest tradycją stołecznego lotniska. Co roku w ten sposób zostaje zaprezentowany sprzęt zapewniający całodobowe utrzymanie nawierzchni lotniskowej.

"To ostatni generalny sprawdzian gotowości, który ma na celu pokazanie, że pojazdy i sprzęty są gotowe na zimowe warunki. Wszystko po to, by pasażerowie nie odczuli żadnych trudności i mogli bezpiecznie podróżować" - tłumaczy port.

Jak wskazuje kierownik zespołu utrzymania nawierzchni Radek Maczugowski, aby poruszać się po lotnisku specjalistyczną oczyszczarką, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia.

"Przed każda Akcją Zima przeprowadzane są szkolenia przypominające działania w trakcie trwania całej Akcji Zima. Chodzi o technologię i formę odśnieżania. Każdy nasz nowy kolega, który przychodzi do nas do pracy, musi przejść cykl szkolenia i okres około 3 lat, żeby zostać samodzielnym operatorem ciężkich maszyn. Najważniejsza jest precyzja, dokładność i umiejętność" - powiedział Maczugowski.

W Akcję Zima zaangażowany jest m.in. specjalistyczny sprzęt do odśnieżania dróg startowych i dróg kołowania, oczyszczarki kompaktowe służące do przygotowania płyt postojowych samolotów, pojazdy osłony chemicznej, które zabezpieczają lotnisko przed pojawieniem się oblodzenia, pługi wirnikowe, które odrzucają zwały śniegu z dala od miejsc, gdzie poruszają się samoloty, a także pojazdy pomiarowe, dzięki którym można precyzyjnie ocenić stan nawierzchni pod kątem parametrów hamowania.

Jak podkreśla port, warunki atmosferyczne sprawiają, że temperatura na stołecznym porcie często waha się w okolicach 0 stopni Celsjusza, a to oznacza konieczność nieustannego zabezpieczenia płyty lotniska przed możliwością oblodzenia.

Lotniskiem Chopina zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".