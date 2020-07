Lotniska regionalne już w pierwszym kwartale były dotknięte spadkiem ruchu

Już w pierwszym kwartale tego roku polskie regionalne porty lotnicze dotknął spadek ruchu pasażerskiego – wynika z danych Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Od początku stycznia do końca marca br. z siatki połączeń regularnych i czarterowych trzynastu lotnisk regionalnych skorzystało w sumie 4,83 mln podróżnych: o 835 tys. mniej (spadek o blisko 15 proc.) w porównaniu z tym samym okresem 2019 r.

Dane i podsumowanie za drugi kwartał - zgodnie z sygnałami z lotnisk - powinny być dostępne w ciągu kilku tygodni.

I kwartał br. był wstępem do największego kryzysu w ponad 100-letniej historii lotnictwa komunikacyjnego. W styczniu i lutym w regionach obsłużono w tym roku po raz pierwszy 2 mln podróżnych, co mogło zapowiadać świetny rok.

Jak wyjaśnił w środę rzecznik ZRPL Piotr Adamczyk, Związek w oparciu o pozyskane teraz dane ze wszystkich regionalnych portów lotniczych podsumował ich działalność po pierwszym kwartale br.

W I kw. br. we wszystkich czternastu polskich portach lotniczych obsłużono ponad 7,9 mln podróżnych, to jest o 1,38 mln mniej (blisko 15 proc.) w porównaniu z okresem od stycznia do marca ub. roku. Mimo dużego spadku ruchu nie zmienił się podział rynku. Podobnie jak w latach ubiegłych, nadal 61 proc. pasażerów obsłużyły lotniska regionalne, a 39 proc. - Lotnisko Chopina w Warszawie.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy br. najwięcej pasażerów skorzystało z połączeń lotniska w Krakowie - 1,53 mln. Na drugim miejscu znalazł się Gdańsk z liczbą 887 tys. podróżnych, trzecie były Katowice - 651 tys., następnie Wrocław - 526 tys., Modlin - 489 tys. i Poznań - 331 tys., Rzeszów - 116,8 tys., Szczecin - 92,1 tys., Bydgoszcz - 72,1 tys., Lublin - 59,1 tys., Łódź - 37,4 tys., Olsztyn - 28,5 tys. i Zielona Góra - 6,6 tys.

W okresie od stycznia do marca br., wszystkie porty zanotowały spadek ruchu pasażerskiego w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. W Modlinie obsłużono o 229 tys. pasażerów mniej (spadek o 31,9 proc.), we Wrocławiu o 165 tys. (minus 23,9 proc.), w Gdańsku o 144 tys. (minus 11,4 proc.), w Krakowie o 98 tys. (minus 6 proc.), w Katowicach o 60 tys. (minus 8,5 proc.), a w Poznaniu o 56 tys. (minus 14,5 proc.).

W Rzeszowie pasażerów było o 47 tys. mniej (minus 29 proc.), w Szczecinie o 23 tys. (minus 20 proc.), w Lublinie o 16 tys. (minus 21,9 proc.), w Bydgoszczy o 13 tys. (minus 15,3 proc.), w Łodzi o 11,7 tys. (minus 23,9 proc.) i o 1,6 tys. (minus 5,4 proc.) w Olsztynie. Jedynym portem, który odnotował wzrost kwartał do kwartału okazała się Zielona Góra, która obsłużyła o 2 161 podróżnych więcej (wzrost 48 proc.).

Komentując te dane cytowany przez Adamczyka szef Związku Regionalnych Portów Lotniczych Artur Tomasik podkreślił, że I kw. br. był wstępem do największego kryzysu w ponad 100-letniej historii lotnictwa komunikacyjnego. Jednocześnie zaznaczył, że w styczniu i lutym, czyli miesiącach tradycyjnie najsłabszych w roku, w regionach obsłużono w tym roku po raz pierwszy 2 mln podróżnych, co mogło zapowiadać świetny rok.

W marcu jednak, wobec wprowadzonych w związku z epidemią ograniczeń, spadek ruchu wyniósł aż 67 proc. "W połowie marca polska branża lotnicza została odcięta od większości przychodów, na długie - jak ostatecznie miało się okazać - prawie trzy miesiące" - przypomniał Tomasik.

"Pasażerski ruch lotniczy został przywrócony na razie w ograniczonym zakresie, co nie zmienia faktu, że wszystkie podmioty związane w Polsce z lotnictwem komunikacyjnym czeka długi i żmudny proces wychodzenia z ciągle trwającego, potężnego kryzysu. Na większości lotnisk ruch jest ciągle na tyle niski, że przychody nadal nie pokrywają w całości kosztów" - wskazał szef ZRPL.

"Najnowsze analizy europejskiego oddziału Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych mówią, że do poziomu ruchu sprzed pandemii, europejska branża lotnicza może wrócić dopiero w 2024 roku. Przed nami bardzo trudny czas" - zasygnalizował Tomasik.