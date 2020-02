Lotniska regionalne: koszty Obszarów Ograniczonego Użytkowania dławią nasz rozwój

Koszty funkcjonowania Obszarów Ograniczonego Użytkowania dławią rozwój lotnisk regionalnych w Polsce - wskazują władze Związku Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL). Jak akcentują, potrzebują inwestycji, by wyjść naprzeciw wzrostowi ruchu.

Ponad 60-procentowy udział lotnisk regionalnych w całości obsłużonego ruchu pasażerskiego w Polsce świadczy o ważnej roli, jaką pełnią - mówi Artur Tomasik, szef ZRPL.

Zastrzega jednak, że przed lotniskami stoi wiele wyzwań, by mogły one utrzymać potencjał wzrostu.

Na pierwszy plan coraz bardziej wysuwają się przepisy dotyczące Obszarów Ograniczonego Użytkowania - uściśla.

W ub. tygodniu ZRPL przedstawił statystyki nt. ruchu na lotniskach regionalnych w ub. roku. Wynika z nich, że 13 polskich portów regionalnych obsłużyło 30,2 mln pasażerów - o 2,1 mln więcej (7,6 proc.), niż w 2018 r. Udział portów regionalnych w obsłudze ponad ogółem 49 mln pasażerów sięgnął 62 proc. (wobec 61 proc. w 2018 r.). Pozostałe 38 proc. (18,8 mln osób) przypadło na Lotnisko Chopina w Warszawie.



Czytaj więcej: Rok 2019 w polskich portach regionalnych: w czołówce Kraków, Gdańsk i Katowice

Komentując te wyniki kierujący Związkiem szef Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik uznał, że 2019 r. był udany dla krajowych lotnisk regionalnych. Jak podkreślił, dynamika wzrostu ruchu była ponad dwukrotnie wyższa od średniej dynamiki lotnisk w Europie, która według stowarzyszenia ACI Europe (Airports Council International Europe) wyniosła 3,3 proc.

"Ponad 60-procentowy udział lotnisk regionalnych w całości obsłużonego ruchu pasażerskiego w Polsce świadczy o ważnej roli, jaką pełnią one dla zrównoważonego rozwoju kraju. Prognozy wskazują, że w 2020 r. jeszcze chętniej będziemy latali z regionów, więc kolejne poprawienie rekordu jest realne" - ocenił Tomasik.

Zastrzegł jednak, że przed lotniskami stoi wiele wyzwań, by mogły one utrzymać potencjał wzrostu. "Na pierwszy plan coraz bardziej wysuwają się liberalne przepisy dotyczące Obszarów Ograniczonego Użytkowania" - uściślił, odnosząc się do przylotniskowych terenów, których mieszkańcy mają prawo do odszkodowań, wynikających m.in. z hałasu.