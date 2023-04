Lotniska w Polsce się zbroją. Baza dla wojsk amerykańskich nabiera kształtów

Władze lotniska we Wrocławiu przyspieszają inwestycje, by zdążyć z przygotowaniami pod rozbudowę części wojskowej tego portu. Za militarny rozwój dolnośląskiego lotniska odpowiada amerykańska armia.

Modernizacja lotniska we Wrocławiu będzie kosztować 350 mln zł, z czego około połowa to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu "Łącząc Europę".

Z nowej infrastruktury lotniska będzie korzystało wojsko oraz samoloty cywilne.

Zakończenie inwestycji wojskowych ma nastąpić w latach 2026-2027.

Decyzja o wyznaczeniu lotniska we Wrocławiu jako lotniczej bazy załadunkowo-rozładunkowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych zapadła w 2019 roku, czyli długo przed wybuchem wojny w Ukrainie.

Pod względem wysokości dofinansowania z Unii to największy projekt w branży lotniczej w Europie i trzeci spośród wszystkich złożonych wniosków.

Posłuchaj całej rozmowy z szefem lotniska we Wrocławiu:

Prezes Dariusz Kuś o polskim Rammstein, które powstanie we Wrocławiu

Dzięki rozbudowie lotnisko uzyska dodatkowe miejsca postojowe dla największych maszyn wojskowych, cargo i pasażerskich kodu F, takich jak np. C-5 Galaxy, Boeing C-17 Globmaster czy AN-124 Rusłan, a operacje lotnicze samolotów wojskowych będą mogły się odbywać bez wstrzymywania ruchu samolotów pasażerskich.

- W kręgach wojskowych funkcjonujemy już ponoć jako East Rammstein, więc jakaś namiastka tej amerykańskiej bazy w Niemczech będzie u nas. Wiemy, że trwa faza projektowania bazy przeładunkowej dla wojsk amerykańskich, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Poprzez system dróg kołowania zostanie ona połączona z terenem lotniska cywilnego. Pas i drogi kołowania to elementy infrastruktury, które będą wykorzystywane zarówno przez samoloty cywilne, jak i wojskowe – mówi Dariusz Kuś, prezes lotniska we Wrocławiu.

Zakończenie inwestycji wojskowych ma nastąpić w latach 2026-2027.

Baza amerykanów nabiera kształtów... ale w ciszy

Czym różnić się będzie amerykańska baza przeładunkowa od „cywilnych” terminali cargo, które mamy w Polsce?

- To są szczegóły, o których publicznie nie mogę mówić. Na pewno będzie to miejsce, w którym będzie można jednocześnie przeładowywać cztery duże samoloty transportowe. Budynki, które powstaną, będą do tego odpowiednio przystosowane, o odpowiedniej wielkości. Powstaną odrębne budynki dla wojska obsługującego te transporty – wyjaśnia Dariusz Kuś.

Prezesa portu pytamy także o wyzwania środowiskowe związane z rozbudową militarnej części lotniska we Wrocławiu i problem z normami hałasu.

- Nasz Obszar Ograniczonego Użytkowania obliczyliśmy w oparciu o wieloletnie prognozy emisji hałasu wynikających z operacji lotniczych. Na dzisiaj, pomimo bardzo dużego wzrostu operacji lotniczych, spokojnie mieścimy się w tych granicach. Z obliczeń wynika, że liczba tych dodatkowych operacji wojskowych, które pojawią się w kolejnych latach, zmieści się w tych ramach limitów hałasowych, jakie wynikają z dzisiejszych granic strefy – uspokaja Dariusz Kuś.

