Lotnisko Balice powinno w tym roku wyjść na plus

Polskie lotniska w okresie pandemii w latach 2020 i 2021 praktycznie nie generowały przychodów, natomiast musiały ponosić koszty. Równocześnie nie skorzystały z tarcz antykryzysowych; oznacza to, że zanotowały straty. Obecnie powoli odbudowują swoją pozycję finansową. Część z nich może osiągnąć próg rentowności.

W 2019 roku Lotnisko Kraków Balice wygenerowało prawie 300 milionów przychodów. Załamanie rynku nastąpiło wraz z nadejściem obostrzeń spowodowanych pandemią. Wstrzymanie połączeń lotniczych, zamknięcie lotnisk, konieczność wykonywania obowiązkowych szczepień spowodowały poważne problemy dla przewoźników. W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się operatorzy placówek handlowych i gastronomicznych, część z nich musiała nawet zamknąć działalność.

Administracje lotnisk zostały również zobowiązane do ponoszenia ogromnych kosztów związanych z dezynfekcjami, wydzieleniem stref dla kontroli paszportów covidowych. To wszystko poważnie nadszarpnęło budżety spółek zarządzających portami lotniczymi.

Czytaj też : Lotnisko Kraków Balice odbudowuje ruch po pandemii

- W ciągu ostatnich dwóch lat, czyli w 2020 i 2021 roku nasze przychody spadły do poziomu około 100 milionów złotych rocznie. Nasze główne źródło wpływów stanowią opłaty od linii lotniczych za realizację połączeń pasażerskich oraz wynajem powierzchni pod działalność handlową i gastronomiczną na terenie lotniska. W momencie, gdy nie było pasażerów, nie zarabiali nasi partnerzy, ale my także. W rekordowym dla krakowskiego lotniska 2019 roku mieliśmy przychody na poziomie około 300 milionów. Liczymy na to, że w tym roku uda nam się osiągnąć próg rentowności. To będzie ważny sygnał powrotu do normalności w pasażerskim ruchu lotniczym- powiedział WNP.PL prezes Lotniska Kraków Balice Radosław Włoszek.

W 2022 roku krakowskie lotnisko powinno odprawić około 5,4 miliona pasażerów, dla porównania w 2021 roku odprawiono 3 miliony pasażerów. W 2019 roku obsłużono 8,4 miliona osób i to był rekordowy wynik.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl