Lotnisko Chopina: Majorka, Bilbao, Rejkiawik nowymi kierunkami w sezonie letnim

Majorka, Pafos, Alicante, Bilbao, Sewilla, czy Rejkiawik to nowości, jakie znalazły się w letnim rozkładzie lotów warszawskiego Lotniska Chopina, który wchodzi w życie w niedzielę.

PLL LOT zwiększą liczbę częstotliwości rejsów m.in. z Warszawy do Tokio, Nowego Jorku, Tel Awiwu, Wilna, Stambułu.

Sezon letni wchodzi wraz ze zmianą czasu na letni, czyli w niedzielę, 26 marca, i potrwa do dnia zmiany czasu na zimowy, czyli pod koniec października.

Dermont: Cieszymy się z powrotu linii lotniczych, które przez pandemię wycofały się z naszego lotniska

"Oferta dla podróżujących ze stołecznego portu w tym sezonie jest bogata. Cieszymy się z powrotu linii lotniczych, które przez pandemię wycofały się z naszego lotniska. Jesteśmy przekonani, że nowe kierunki, które zaproponowali przewoźnicy przyczynią się do zwiększenia ruchu pasażerskiego na lotnisku i pomogą powrócić do wyników z 2019 roku" - przekazała rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont. Jak dodała, port spodziewa się także wzrostu liczby pasażerów transferowych - również dzięki otwieraniu się takich rynków, jak Japonia, czy Chiny.

Na stołeczne lotnisko wraca irlandzki Ryanair wraz z propozycją pięciu tras z Warszawy: do Wiednia, Brukseli (Charleroi), Pafos, Alicante i na Majorkę. Węgierski Wizz Air poleci do Bilbao i Sewilli. Z kolei od 1 czerwca z ofertą bezpośrednich lotów do Brukseli powróci Brussels Arilines. Od 3 kwietnia, islandzka linia lotnicza Playa zacznie latać na trasie Warszawa-Rejkiawik.

Więcej rejsów w sezonie letnim zaoferują PLL LOT. "Nadchodzący sezon letni dla PLL LOT to przede wszystkim zwiększanie liczby częstotliwości kierunków, które w sezonie letnim 2022 cieszyły się największą popularnością pasażerów. Dotyczy to między innymi lotów z Warszawy do Tokio, Nowego Jorku, Tel Awiwu, Wilna, Amsterdamu oraz Stambułu" - przekazał rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.

LOT na trasie Warszawa-Wilno będzie oferował do 28 lotów tygodniowo

Od końca marca częściej poleci też do Miami - cztery razy w tygodniu, a pięć razy w tygodniu do Seulu. Samoloty LOT-u dwa razy w tygodniu będą latać na lotnisko Pekin-Daxing (PKX), a trzy razy w tygodniu na - Capital Pekin (PEK). Narodowy przewoźnik od 26 marca zwiększy liczbę rejsów na trasie Warszawa-Szczecin - do 22 tygodniowo.

Nowością PLL LOT będą loty z Krakowa do Stambułu, które będą realizowane trzy razy w tygodniu. Spółka uruchomi pięć nowych kierunków z lotniska Warszawa-Radom: do Paryża-Roissy-Charles de Gaulle, Kopenhagi, Rzymu Fiumicino, Prewezy oraz Tirany.

Więcej rejsów w sezonie letnim z i do Polski zaoferuje również Air France

W sumie do 27 lotów tygodniowo między Warszawą, a Paryżem (od trzech do czterech lotów dziennie) oraz trzy loty tygodniowo z Krakowa do Paryża (we wtorki, czwartki i soboty).

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ubiegłym roku lotnisko odprawiło ponad 14,4 mln podróżnych.

