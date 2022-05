Lotnisko Chopina nie będzie zamknięte. Oto możliwe scenariusze

Powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego oznaczać miało koniec działania stołecznego lotniska im. Chopina (to gwarantowałoby m.in. dodatkowe środki na utrzymanie CPK). Teraz narracja w resorcie infrastruktury się zmienia: Chopin zostaje. A to oznacza, że w Warszawie i okolicach już za kilka lat będą działały aż 4 porty lotnicze... Czy to ma prawo się udać?

– Są segmenty ruchu lotniczego, które być może mogą na lotnisku Chopina pozostać. To kwestia przyszłości i analizy sytuacji po uruchomieniu CPK: czy będzie to ekonomicznie uzasadnione – mówił niedawno podczas sejmowej Komisji Infrastruktury Marcin Horała, rządowy pełnomocnik ds. CPK.

Lotnicza konkurencja alarmuje, że to zagrywka pod PLL LOT.

Prezesi portów oraz linii lotniczych kreślą dla WNP.PL możliwe scenariusze utrzymania ruchu na Chopinie. Znamy też stanowisko PPL w tej sprawie.

Temat lotniska Chopina w Warszawie niespodziewanie wywołano w połowie maja podczas poświęconych budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego obrad sejmowej Komisji Infrastruktury.

Poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Olszewski, który przewodniczy tej komisji, zapytał wiceministra infrastruktury o datę zamknięcia stołecznego portu.

– Decyzja o zamknięciu lotniska lub o jego niezamykaniu nie zapadła. Z pewnością jednak przeniesiony zostanie główny ruch komercyjny z lotniska Chopina [do CPK - przyp. red.]. Są oczywiście inne segmenty ruchu lotniczego, które być może mogą na lotnisku Chopina pozostać. To kwestia przyszłości i analizy sytuacji po uruchomieniu CPK: czy będzie to ekonomicznie uzasadnione – odpowiadał Marcin Horała, który od niedawna jest wiceministrem w dwóch resortach jednocześnie: infrastruktury oraz funduszy i polityki regionalnej.

Pytań po takiej deklaracji wiceministra jest mnóstwo.

Po pierwsze: jaką rolę mogłoby pełnić lotnisko Chopina po uruchomieniu CPK (w 2027 roku) i przy działających portach w Radomiu (od wiosny 2022) i Modlinie?

Po drugie: jaki segment ruchu lotniczego (przy takiej mnogości portów w „sąsiedztwie”) najbardziej pasowałby dla stołecznego lotniska?

I wreszcie - po trzecie: czy ekonomicznie ma to jakiekolwiek uzasadnienie?

– Ta dyskusja jest dla mnie przedwczesna, bo projekt jest na bardzo wstępnym etapie. Mówi się o 2027 roku (rząd deklaruje, że wtedy ma odbyć się pierwszy lot z CPK – przyp. red.), ale - moim zdaniem - jest to data daleko nieadekwatna do rzeczywistości. Mowa o tym, co będzie zamknięte, a co nie, jest dziś tematem zastępczym... Najpierw musielibyśmy konkretnie wiedzieć, kiedy zostanie otwarte nowe lotnisko – mówi Tomasz Szymczak, p.o. prezesa Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Szef Modlina dodaje też, że „nie ma żadnego dużego portu lotniczego budowanego jako greenfield, który byłby on-time i on-budget”.

– I to nie tylko w Europie, ale i w świecie. Wszystkie były minimum dwa razy przepłacone - i zawsze oddawane po terminie – wyjaśnia Szymczak.

Utrzymanie Chopina robione pod LOT?

Suchej nitki na pomyśle utrzymania lotniska Chopina nie pozostawia szef polskich struktur Ryanaira.

Zdaniem Michała Kaczmarzyka Chopin musi być zamknięty, „jeżeli chcemy mówić o prawdziwym centralnym lotnisku”.

– Budowanie lotniska centralnego przy trzymaniu lotniska Chopina powoduje, że i jedno, i drugie będzie w praktyce nierentowne – tłumaczy prezes.

Michał Kaczmarzyk jest przekonany, że rozpoczynanie dyskusji o funkcjonującym dalej lotnisku Chopina nie jest przypadkowe.

– Uważam, że przekaz o utrzymaniu Chopina wychodzi bezpośrednio z LOT-u. LOT doskonale wie, że przeprowadzka tej firmy do lotniska centralnego to zabójstwo... Ona nie istnieje bez Chopina: warszawskie lotnisko daje jej bardzo dużo, m.in. przez to, że jest blisko centrum miasta – mówi dla WNP.PL Michał Kaczmarzyk.

Zapytaliśmy o to w PLL LOT - chcieliśmy się dowiedzieć, jak narodowy przewoźnik chciałby ewentualnie wykorzystać Okęcie przy działającym równolegle CPK. Czy byłby gotowy stworzyć np. specjalną siatkę połączeń wewnątrzkrajowych, by wykorzystać dogodne położenie stołecznego lotniska? Pytaliśmy też o najlepszy, z punktu widzenia tak „okrojonego” Chopina, segment rynku.

W odpowiedzi rzecznik prasowy spółki przesłał kilka zdań: „Decyzja o przeniesieniu ruchu komercyjnego będzie zależeć od modelu przyjętego przez Centralny Port Komunikacyjny i należeć będzie do CPK. Podczas takich analiz należy brać pod uwagę m.in. ruch general aviation czy ruch wojskowy”.

Artur Tomasik, prezes lotniska w Katowicach, a zarazem szef Związku Regionalnych Portów Lotniczych w Polsce, podkreśla, że ewentualne stworzenie „cieplarnianych” warunków dla LOT-u na lotnisku Chopinie byłoby w praktyce niezwykle trudne do zrealizowania.

– Bardzo ciężko jest podzielić ruch w sposób administracyjny... Próbowano to robić w Holandii. To bardzo ciężkie dyskusje i zazwyczaj kończą się fiaskiem: nie da się podzielić wprost przewoźników na zasadzie, że jeden lata z jednego lotniska, a drugi - z sąsiedniego – argumentuje.

Chopin jak moskiewskie Wnukowo

Artur Tomasik też jest zdania, że finansowy sukces projektu CPK jest uzależniony od możliwie jak największego ograniczenia ruchu lotniczego na Chopinie.

– Jedno pewne (i takie są przykłady na świecie, choćby z Kanady): nie mogą funkcjonować dwa tak duże lotniska obok siebie. Na pewno musi być ograniczony zakres działalności Chopina - do może działalności dedykowanej dla lotów general aviation - przy założeniu, że np. na tym obszarze powstaną jakieś centra wystawiennicze i biznesowe. Myślę, że to może być jakiś pomysł na przyszłość – dodaje szef ZRPL.

Szef Modlina uważa, że ruch general aviation (loty odbywające się mniejszymi, prywatnymi i komercyjnymi samolotami – przyp. red.) to jednak zbyt szerokie pojęcie i potencjalnie duży odpływ gotówki z CPK. Jego zdaniem Okęcie powinno stać się „rządowe”. Na pewno z dwóch istniejących obecnie pasów startowych wartym utrzymania byłby tylko jeden i w dodatku musiałby zostać skrócony.

– Wtedy byłby to taki port lotniczy, jak kiedyś w Moskwie było Wnukowo - czyli rządowy, z ruchem executive – mówi Szymczak.

Lotnisko dla kuriera

Okęcie to obecnie najważniejszy punkt na lotniczej mapie cargo w Polsce. Ostatnie lata to też wiele poważnych i kosztochłonnych inwestycji w infrastrukturę do obsługi tego segmentu.

W ostatnich miesiącach rząd, z wiceministrem MI Marcinem Horałą na czele, uzasadniając konieczność inwestycji w CPK, mówił o rosnącej puli frachtu przylatującego do Polski oraz o tym, że inwestycja w terminale cargo na Centralnym Porcie pozwoli „zassać” sporą część tego rynku do naszego kraju z państw ościennych.

To dyskusyjne (o czym pisaliśmy już w WNP.PL), ale szef Lufthansy Cargo na Europę Środkowo-Wschodnią w utrzymaniu przy życiu Chopina widzi pewien sens w tym kontekście...

– Mam tu na myśli przede wszystkim obsługę ruchu towarowego, ale tego kurierskiego, który musi być w miarę szybko dostarczony. Pod tym względem lotnisko Chopina jest w bardzo preferencyjnej lokalizacji – tłumaczy Wojciech Ryglewicz, dyrektor sprzedaży i logistyki na Europę Środkowo-Wschodnią w Lufthansie Cargo.

Faktem jest – dodaje w rozmowie z nami – że operacyjnie wydzielenie cargo kurierskiego byłoby dla przewoźników bardzo skomplikowane.

Co na to przedstawiciele LOT? Przypomnijmy, że nasz narodowy przewoźnik pewną cześć ładunku przewozi do Warszawy w formie belly-cargo, czyli w przestrzeniach bagażowych swoich samolotów pasażerskich.

„PLL LOT realizują operacje typu belly-cargo na samolotach szerokokadłubowych. Co za tym idzie – w przypadku przeniesienia głównego ruchu komercyjnego z lotniska Chopina na CPK, sytuacja cargo nie ulegnie zmianie. CPK może być szansą na rozwój pozostałych segmentów tego rynku, np. przewozów kurierskich” – przekazał nam mailowo Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT.

PPL o przyszłości lotniska w Warszawie

Spółka, do której należy to lotnisko, w komunikacie wysłanym do naszej redakcji podkreśla, że branych pod uwagę jest „kilka możliwych scenariuszy przyszłości lotniska Chopina” i że wszystkie one zakładają „znaczne ograniczenie działalności portu przede wszystkim ze względu na normy hałasowe”.

„Jednym z możliwych scenariuszy jest pozostawienie na LCH funkcji rządowo-wojskowych, ewentualnie w połączeniu z małym ruchem biznesowym, na wzór London City Airport” – czytamy w mailu skierowanym do nas z biura prasowego tej spółki.

Na pytanie o koszty i źródła finansowania tak działającego lotniska PPL odpowiedziało: „Utrzymanie lotniska ma wiele aspektów – ochrona, odśnieżanie, naprawianie uszkodzonej infrastruktury, wymiana przepalonych świateł, ochrona przeciwpożarowa, zapewnienie podstawowych systemów informatycznych, koordynacja. Nie dysponujemy danymi dotyczącymi kosztów utrzymania i funkcjonowania przy założeniu ograniczenia działalności, bo decyzja w tej sprawie nie zapadła”.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl