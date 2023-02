Lotnisko Chopina nie przewiduje utrudnień w związku z wizytą prezydenta USA

W związku z planowaną wizytą w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena nie przewidujemy występowania utrudnień w funkcjonowaniu samego Lotniska Chopina w Warszawie - przekazała PAP rzeczniczka lotniska Anna Dermont.

Prezydent USA Joe Biden będzie przebywał w Polsce we wtorek i środę. Przylot do Warszawy Air Force One, z prezydentem Stanów Zjednoczonych na pokładzie, planowany jest we wtorek rano.

"W związku z planowaną wizytą prezydenta USA w Polsce nie przewidujemy występowania utrudnień w funkcjonowaniu samego Lotniska Chopina w Warszawie" - przekazała rzeczniczka lotniska Anna Dermont.

Podkreśliła, że należy się jednak spodziewać możliwych utrudnień w dojeździe do lotniska od strony centrum Warszawy. Szczególnie ulicą Żwirki i Wigury. W tym celu rzeczniczka zaleca śledzenie komunikatów miasta dotyczących funkcjonowania transportu miejskiego na czas przejazdu prezydenckiej kolumny.

"Sugerujemy wybór dojazdu od strony Południowej Obwodnicy Warszawy i Ursynowa - na ul. Jamesa Gordona Bennetta. Osobom planującym dojazd na lotnisko komunikacją miejską w dniach wizyty prezydenta USA doradzamy skorzystanie z pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej (linia S2)" - przekazała rzeczniczka.

Dermont zaleciła także zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie np. w zakresie zamknięcia niektórych ulic w rejonie lotniska oraz pojawienia się tymczasowych zakazów postoju i parkowania.

"Bieżące komunikaty na temat ewentualnych zmian lub utrudnień będą się pojawiać na stronie i w social-mediach Lotniska Chopina" - przekazała.

Biden w trakcie wizyty w Polsce ma spotkać się z prezydentem RP Andrzejem Dudą i z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki; wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. ma część cywilną i wojskową, na którą przylatują VIP-y. Portem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W ubiegłym roku lotnisko odprawiło ponad 14,4 mln podróżnych.

Branżę automotive czeka Armagedon - jeśli nic się nie zmieni? Rozmawiamy z Jakubem Farysiem

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl