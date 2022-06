Lotnisko Chopina: Odprawa pasażerów odbywa się bez zakłóceń

Odprawa pasażerów na Lotnisku Chopina odbywa się bez zakłóceń. Nie notujemy zwiększonej liczby opóźnień, czy odwołań, dziś zaledwie kilka z kilkuset rejsów zostało skasowanych - poinformowało w niedzielę PAP biuro prasowe Lotniska Chopina w Warszawie.

Od początku czerwca na europejskich lotniskach m.in. w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, londyńskim Heathrow, a także w portach we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Izraela, pasażerowie stoją w wielogodzinnych kolejkach do bramek bezpieczeństwa; opóźnione lub odwoływane są loty. To m.in. efekt braków kadrowych oraz strajków pracowników linii lotniczych i portów.

Na przykład niemiecka Lufthansa zapowiedziała, że w lipcu usunie z rozkładu 900 połączeń z lotnisk w Monachium i we Frankfurcie nad Menem, a PLL LOT - w związku z ograniczeniami przepustowości lotniska w Amsterdamie - odwołuje w lipcu i sierpniu br. kilkanaście rejsów z Warszawy.

Lotnisko Chopina w Warszawie w 2021 r. obsłużyło prawie 7,5 mln pasażerów, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

