Lotnisko Chopina: Przez remont jednej z dróg startowych więcej samolotów m.in. nad Ursynowem

Od soboty do 29 kwietnia br. prowadzony będzie remont drogi startowej na Lotnisku Chopina, obsługującej loty w kierunku Piaseczna-Włoch, Ochoty i Bemowa - podało PPL. Samoloty będą więc startować i lądować na drugiej drodze, w kierunku Ursynowa i Ursusa.

"Przedsiębiorstwo Państwowe +Porty Lotnicze+ informuje, że od 9 do 29 kwietnia 2022 roku planowane są rutynowe prace konserwacyjne na drodze startowej numer 3 (15-33), która obsługuje loty na kierunkach Piaseczno - Włochy, Ochota i Bemowo. Będzie to wymagało przeniesienia operacji startów i lądowań na drugą drogę startową (11-29), tak zwaną +jedynkę+ (kierunek Ursynów - Ursus)" - przekazało w informacji Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", które zarządza Lotniskiem Chopina.

Jak dodano, w tym okresie mieszkańcy Ursynowa, w tym "Wysokiego Ursynowa", a także Ursusa, Pruszkowa czy Piastowa "mogą odczuć dyskomfort spowodowany zwiększonym natężeniem ruchu lotniczego".

"Chcielibyśmy bardzo przeprosić za te niedogodności. Jednocześnie zapewniamy, że nasze działania są planowane w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe i trwały jak najkrócej" - powiedziała cytowana w informacji p.o. rzecznika prasowego PPL i Lotniska Chopina Anna Dermont.

Jak przekazano, zaplanowane prace są niezbędne, gdyż mają prowadzić do utrzymania najwyższego poziomu sprawności technicznej infrastruktury lotniska. W ramach prac zostanie wykonane frezowanie górnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie stalowej siatki wzmacniającej, odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego, czy wykonanie poprzecznego rowkowania nawierzchni.

"Prace realizowane są, aby usunąć pojawiające się na nawierzchni spękania. Rowkowanie usprawnia odpływ wody i poprawia parametr szorstkości. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania operacji startów i lądowań na głównej drodze startowej Lotniska Chopina" - wskazano.

PPL przypomniało, że Lotnisko Chopina jako pierwsze w Polsce wprowadziło "ciszę nocną", czyli zakaz planowania rejsów w godzinach 23.30-5.30, przy czym w tych godzinach mogą odbywać się loty humanitarne czy operacje opóźnione.

"Poprzez stosowanie zróżnicowanych opłat hałasowych zachęcamy przewoźników lotniczych do operowania samolotami charakteryzującymi się lepszymi parametrami akustycznymi. Dodatkowo zaleca się przewoźnikom lotniczym, aby załogi lądujące w Warszawie stosowały procedurę Continuous Decent Approach oraz ograniczały wykorzystanie odwracaczy ciągu w samolotach podczas lądowania, co również wpływa na zmniejszenie emisji hałasu" - przekazała Dermont.

Zgodnie z procedurą Continuous Decent Approach (CDA), przylatujący samolot schodzi z optymalnej pozycji przy minimalnym ciągu i unika lotu poziomego. Celem CDA jest zmniejszenie hałasu przy lądowaniu, ograniczenie spalania paliwa i emisji spalin za pomocą ciągłego zniżania.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

