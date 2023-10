Lotnisko Chopina: W sezonie zimowym loty do Agadiru, Aten i Rzymu

W rozpoczynającym się w weekend sezonie zimowym, podróżni będą mogli skorzystać z nowych połączeń z warszawskiego Lotniska Chopina.

PLL LOT poleci do Rzymu we Włoszech, węgierski Wizz Air uruchomi rejsy do Agadiru w Maroko, a Sky Express do Aten w Grecji.

W nocy z 28 na 29 października br. zacznie obowiązywać czas zimowy. Dla branży lotniczej, w tym dla Lotniska Chopina oznacza to początek sezonu zimowego 2022/23, który będzie obowiązywał do ostatniej soboty marca 2024 r.

Pod koniec lutego narodowy przewoźnik uruchomi nowe połączenia na trasie Warszawa-Taszkient

"Wraz ze zmianą czasu na zimowy pod koniec października zwyczajowo zmienia się też siatka połączeń lotniczych. W nadchodzącym sezonie z Lotniska Chopina uruchomionych zostanie kilka nowych tras" - przekazało PAP biuro prasowe Lotniska Chopina.

Polskie Linie Lotnicze LOT 30 października br. rozpoczną rejsy z warszawskiego Lotniska Chopina na Lotnisko Rzym-Fiumicino. Natomiast pod koniec lutego narodowy przewoźnik uruchomi nowe połączenia na trasie Warszawa-Taszkient.

Jakie kierunki mają w ofercie zagraniczni przewoźnicy? Oto szczegóły

Węgierski Wizz Air od końca października poleci z Warszawy do Agadiru w Maroku.

Grecka linia Sky Express od 29 października zacznie latać z Lotniska Chopina do Aten.

Irlandzki Ryanair przekazał PAP, że na Lotnisku Chopina w sezonie zimowym dostępne będą wszystkie kierunki wprowadzone latem, czyli: Alicante, Bruksela-Charleroi, Palma de Majorka, Wiedeń, Pafos. Dodatkowo w sezonie zimowym przewoźnik doda jeden kierunek: Manchester.

"Jak co roku, powracają też zimowe trasy: Wizz Aira do Grenoble, Turynu i Werony oraz PLL LOT do Dubaju" - przekazało Lotnisko Chopina. Ponadto, w okresie Świąt Bożego Narodzenia kilka dodatkowych połączeń do Dublina wprowadzi Aer Lingus.

"W zimowej siatce połączeń znalazły się atrakcyjne kierunki zarówno dla miłośników wyjazdów narciarskich, osób, które wybierają wypoczynek w cieplejszym klimacie, jak i podróżnych, którzy preferują krótkie miejskie wypady" - wskazał stołeczny port.

W pierwszej połowie tego roku polskie lotniska obsłużyły 23,2 mln pasażerów

Na podwarszawskim lotnisku w Modlinie, Ryanair w sezonie zimowym uruchomi trzy nowe kierunki: Kopenhagę (29.10), Walencję (30.10) i Tiranę w Albanii (31.10).

Według najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w pierwszej połowie tego roku polskie lotniska obsłużyły 23,2 mln pasażerów, to o 4 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2019 r. i o 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Najwięcej pasażerów przewieźli: Ryanair: 7,6 mln pasażerów, PLL LOT: 5,3 mln pasażerów i Wizz Air: 4,7 mln pasażerów.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W tegorocznym sezonie wakacyjnym port obsłużył ponad 7,5 mln pasażerów. W ubiegłym roku było to ponad 14,4 mln podróżnych.