Lotnisko Chopina zbliża się do granicy przepustowości. Będą zmiany w obsłudze pasażerów

Lotnisko Chopina wdroży rozwiązania, które wpłyną na zmniejszenie kolejek pasażerów do m.in. odprawy paszportowej i kontroli bezpieczeństwa - przekazał prezes Polskich Portów Lotniczych (PPL) Stanisław Wojtera.

Jak poinformowały zarządzające warszawskim Lotniskiem Chopina Polskie Porty Lotnicze, lotnisko "w bardzo szybkim tempie zbliża się do wyrównania, a nawet przekroczenia wyników pasażerskich z 2019 roku".

"Na koniec maja stopień odbudowy ruchu wynosił 96 procent, każdego dnia odlatuje z niego między 20 a 30 tys. osób" - poinformował Stanisław Wojtera. Dodał, że Lotnisko Chopina zbliża się do granicy przepustowości.

"Zespół Lotniska Chopina i PPL cały czas wdraża nowe rozwiązania i usprawnia procesy, które wpływają nie tylko na punktualność, ale też wygodę naszych klientów - pasażerów i linii lotniczych" - podał. I dodał, że wkrótce Lotnisko Chopina wdroży rozwiązania, które wpłyną na zmniejszenie kolejek; "będzie to m.in. system wspomagający kolejkowanie pasażerów".

"W godzinach szczytowych, kiedy jest najwięcej odlotów, mogą pojawić się spiętrzenia - zwłaszcza w takich +wąskich gardłach+, jak punkt kontroli bezpieczeństwa" - wskazał. "Apelujemy do pasażerów, aby zaplanować wcześniejszy przyjazd na lotnisko: 2 godziny dla lotów średniodystansowych, a 3 godziny dla lotów dalekodystansowych i międzykontynentalnych" - podał Wojtera.

Skąd opóźnienia na Lotnisku Chopina?

Zdaniem prezesa opóźnienia, które mają miejsce na Lotnisku Chopina, nie są generowane przez port.

"Najwięcej opóźnień powstaje za granicą - część z nich to przepustowość przestrzeni powietrznej, a część to opóźnienia na innych lotniskach. Może więc powstać efekt domina - jeśli opóźni się samolot na wylocie, to przyleci spóźniony do Warszawy, i dlatego siłą rzeczy - wyleci opóźniony w drogę powrotną" - wyjaśnił.

PPL przekazało, że zgodnie z danymi Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol), Lotnisko Chopina w Warszawie od 15 marca do 15 maja utrzymuje się w europejskiej czołówce lotnisk pod względem punktualności, zajmując od 2. do 6. miejsca wśród europejskich lotnisk sklasyfikowanych przez tę organizację.

"Średnia punktualność w tym okresie na Lotnisku Chopina wyniosła 77,9 proc. (77,6 proc. przyloty i 78,2 proc. odloty). Najlepszy okres to 12-21 marca, gdzie średnia punktualność wyniosła 88 proc. W Europie lepsze statystyki osiągnęło wtedy tylko lotnisko w Helsinkach" - podały PPL.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ubiegłym roku odprawiono tam ponad 14,4 mln podróżnych.

Eurocontrol skupia 41 państw, w tym Polskę.