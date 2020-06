Lotnisko Katowice gotowe do wznowienia lotów pasażerskich

Lotnisko Katowice deklaruje gotowość do wznowienia ruchu pasażerskiegozgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Loty krajowe powinny tam rozpocząć się od 15 czerwca; loty międzynarodowe na razie pozostają w Polsce wstrzymane do 6 czerwca.

Katowickie lotnisko potwierdziło gotowość do wznowienia obsługi pasażerów.

Z systemu sprzedażowego LOT wynika, że przewoźnik ten zamierza uruchomić połączenia krajowe między Katowicami i Warszawą 15 czerwca.

Nie ma dotąd decyzji ws. przywrócenia połączeń międzynarodowych.



Po piątkowym ogłoszeniu wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego - przygotowanych na podstawie wytycznych EASA, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) - katowickie lotnisko potwierdziło gotowość do wznowienia obsługi pasażerów.

Z systemu sprzedażowego LOT wynika, że przewoźnik ten zamierza uruchomić połączenia krajowe między Katowicami i Warszawą 15 czerwca. Nie ma dotąd decyzji ws. przywrócenia połączeń międzynarodowych. Lotnisko Katowice jest w całości przygotowane do wznowienia ruchu pasażerskiego w nowym reżimie sanitarnym od 1 czerwca.

Oznacza to m.in. zminimalizowanie liczby osób w terminalach pasażerskich (będą mogli do nich wejść tylko odlatujący pasażerowie, pracownicy lotniska i załogi linii lotniczych) i mierzenie temperatury ciała osób odlatujących z Katowic kamerami termowizyjnymi (granica to 38 stopni).

W terminalu umieszczono już szereg piktogramów i grafik dotyczących utrzymywania dystansu. Odpowiednio kierują też one pasażerów do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, kontroli bezpieczeństwa i dalej - do boardingu. Pasażerowie będą poruszali się jednokierunkowo, bez możliwości mijania się. Obsłudze zapewniono przesłony.

Odloty z Katowic będą odbywały się tylko z najstarszego terminalu A; nowszy i większy terminal B jest rozbudowywany. Przygotowany zapasowo został terminal D, w obiektach po terminalu cargo, jednak na razie nie będzie on najprawdopodobniej uruchamiany.

Boarding będzie odbywał się strefowo - bez kolejek i tłoczenia się pasażerów przed bramką. Jeżeli do samolotu pasażerowie będą dowożeni autobusami, zachowane zostaną związane z tym ograniczenia. Do jednego samolotu zamiast dwóch czy trzech autobusów, jak dotąd, może więc podjeżdżać pięć lub sześć.

W trakcie podróży lotniczej, czyli od wejścia na lotnisko, w samolocie, do wyjścia z lotniska, utrzymany zostanie obowiązek używania maseczek lub przyłbic. Przed wejściem do terminalu będzie można kupić maseczkę w automacie. Dostępne będą automatyczne dystrybutory ze środkiem odkażającym.

W samolotach należy spodziewać się m.in. zamkniętych toalet oraz obowiązku wypełnienia karty lokalizacyjnej. Karty będzie zbierała obsługa samolotu przed lądowaniem, a następnie będą one przekazywane lotnisku, skąd trafią do sanepidu.

Po wylądowaniu w hali przylotów również trzeba będzie utrzymywać dystans. Obowiązywać ma zasada, że bezpośrednio po odbiorze bagażu rejestrowanego pasażerowie powinni opuścić terminal.

Jak sygnalizował w ostatnich dniach wiceminister infrastruktury Marcin Horała, po uruchomieniu krajowego ruchu lotniczego 1 czerwca br., na razie nie ma daty wznowienia ruchu międzynarodowego. Obecnie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze z/do Polski są wstrzymane do 6 czerwca br.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z siatki jego połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w cargo. Zarządca lotniska przed pandemią koronawirusa prognozował, że w 2020 r. skorzysta z niego 5,5 mln podróżnych.

Kryzys branży lotniczej, wywołany pandemią, wymusił konieczność weryfikacji prognoz. Obecnie władze Katowice Airport, gdzie codziennie w czasie epidemii odbywa się po kilkanaście operacji lotniczych (cargo i obsługa serwisowa samolotów) spodziewają się, że w 2020 r. z tamtejszej siatki połączeń skorzysta o ponad połowę mniej podróżnych niż w 2019 r.