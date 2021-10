Lotnisko Katowice obsłużyło we wrześniu blisko 400 tys. pasażerów

Z lotniska Katowice skorzystało we wrześniu br. blisko 400 tys. pasażerów, o 100 proc. więcej, niż we wrześniu ub. roku – podały służby prasowe portu. W tegoroczne trzy letnie miesiące Katowice odnotowały ponad 1,3 mln pasażerów, co daje poziom 70 proc. ruchu sprzed pandemii.

Jak przekazał w poniedziałek Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, tegoroczny wrzesień był tam dwukrotnie lepszy, niż wrzesień pierwszego roku pandemii koronawirusa: w ruchu pasażerskim obsłużono ogółem 397 tys. podróżnych, czyli o blisko 199,3 tys. więcej (wzrost o 100,8 proc.), w porównaniu z wrześniem ub. roku.

Z siatki połączeń regularnych skorzystało w Katowicach we wrześniu br. 158,5 tys. podróżnych - o 48,3 tys. więcej porównaniu z dziewiątym miesiącem 2020 r. (wzrost o 55 proc.). Na kierunkach czarterowych odprawiono 237,7 tys. osób, czyli o 142,8 więcej (o 150,5 proc.) w porównaniu z wrześniem 2020 r.

W dziewiątym miesiącu br. odnotowano ogółem w Katowicach 4 171 startów i lądowań - wynik ten jest o 1 289 lepszy (o 44,7 proc.) od osiągniętego w tym samym okresie w 2020 r.

Wrzesień był ostatnim miesiącem sezonu wakacyjnego, czyli szczytu przewozów pasażerskich. Od lipca do końca września br. w Katowice Airport obsłużono 1,31 mln pasażerów, czyli o 686,7 tys. więcej (o 110,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.

Na połączeniach regularnych podróżowało w letnim szczycie 517,2 tys. osób, tj. o 147,5 tys. więcej (o 39,9 proc.), w porównaniu z ub. rokiem. Pasażerowie rejsowi najchętniej podróżowali z Katowic do: Dortmundu (54,8 tys. osób), Londynu-Luton (28,8 tys.), Burgas (26,6 tys.), Aten (21,6 tys.) oraz Londynu-Stansted (17,4 tys.).

W ramach katowickiej siatki połączeń czarterowych odnotowano 789,2 tys. podróżnych, czyli o 537,3 tys. więcej (o 213,3 proc.), niż w zeszłym roku. Od lipca do września pasażerowie najchętniej podróżowali z biurami podróży do Antalyi (155,6 tys. osób), na Rodos (52 tys.), do Hurghady (47,6 tys.), Heraklionu (45,8 tys.) oraz na Zakynthos (45,5 tys.).

W sumie podczas trzeciego kwartału br. odnotowano w Katowicach 12 252 operacji startów i lądowań, czyli o 3 914 więcej (o 46,9 proc.), niż w zeszłym roku.

Podczas pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. obsłużono w Pyrzowicach w sumie 1,73 mln osób, czyli o 447,7 tys. więcej (o 34,9 proc.), niż rok wcześniej. Od stycznia do końca września odnotowano 628,7 tys. podróżnych w segmencie lotów regularnych, czyli o 275 007 mniej (o 30,4 proc.), niż w 2020 r. W ruchu czarterowym było tam 1,094 mln podróżnych - o 731,7 tys. więcej (o 201,8 proc.). W ciągu trzech kwartałów Katowice obsłużyły 20 651 operacji lotniczych, o 2 963 więcej (o 16,7 proc.), niż rok temu.

Jak powiedział, cytowany przez Adamczyka, Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, pierwsze sześć miesięcy 2021 r. było dla polskich lotnisk, w tym dla Katowic, bardzo ciężkie.

"Od stycznia do czerwca obsłużyliśmy zaledwie 421 tys. pasażerów. Na szczęście trzeci kwartał bieżącego roku to zdecydowane odbicie przewozów pasażerskich. Ruch odbudował się do poziomu 70 proc. w porównaniu z przedpandemicznym III kw. 2019 r., kiedy obsłużyliśmy 1,88 mln podróżnych" - wskazał Tomasik.

"W ostatnich miesiącach ruch pasażerski odbudowywał się w Pyrzowicach dzięki czarterom. Przykładowo, po dziewięciu miesiącach 2019 r. przewozy na zlecenie biur podróży miały 45 proc. udziału w całości ruchu, a w tym samym okresie bieżącego roku było to 64 proc. Od początku roku średnie wypełnienie na rejsie na zlecenie biura podróży wynosi ok. 160 pasażerów, a w przypadku ruchu regularnego jest to trochę ponad 110 osób" - zobrazował.

Jak ocenił, w ostatnim kwartale br. katowickie lotnisko spodziewa się obsłużyć 600-700 tys. pasażerów, dzięki czemu rok powinien zamknąć się tam z wynikiem od 2,3 mln do 2,4 mln podróżnych. "Oczywiście jest to prognoza sformułowana przy założeniu, że do końca roku na przewozy pasażerskie nie spadną żadne większe obostrzenie koronawirusowe" - zastrzegł szef GTL.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ostatecznie, ze względu na pandemię, w ub. roku zanotowano 1,44 mln pasażerów.

Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

