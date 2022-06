Lotnisko Katowice odbudowuje liczbę pasażerów - 454 proc. wzrostu

Z lotniska Katowice w maju br. skorzystały 362 tys. pasażerów - podały we wtorek służby prasowe portu. To 84 proc. wartości z najlepszego dotąd maja 2019 r. Od początku br. ruch w Katowicach stopniowo rośnie z poziomu ok. 50 proc. wielkości z najlepszych miesięcy sprzed pandemii.

W ruchu pasażerskim na Katowice Airport obsłużono w maju br. 362,2 tys. podróżnych - o 276,7 tys. więcej (wzrost o 323 proc.), w porównaniu z tym samym okresem roku 2021.

W trakcie pierwszych pięciu miesięcy 2022 r. w Katowice Airport obsłużono 1,08 mln pasażerów - o 885 tys. więcej (o 454 proc.), niż w zeszłym roku.

W całym roku 2022 lotnisko Pyrzowice chce zamknąć wynikiem około 4,3 mln podróżnych.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, w ruchu pasażerskim ogółem obsłużono tam w maju br. 362,2 tys. podróżnych - o 276,7 tys. więcej (wzrost o 323 proc.), w porównaniu z tym samym okresem ub. roku.

Z siatki połączeń regularnych skorzystało w maju br. 213,8 tys. pasażerów, o 197,6 tys. więcej (wzrost o 1219 proc.) w porównaniu z piątym miesiącem 2021 r. W ruchu czarterowym linie lotnicze przewiozły z i do Pyrzowic 147,1 tys. osób, czyli o 78,5 tys. więcej (o 114 proc.), niż rok temu.

454 proc. wzrostu

W maju w Pyrzowicach odbyło się 3650 startów i lądowań, o 2045 więcej (o 127,4 proc.), niż w tym samym okresie minionego roku.

W trakcie pierwszych pięciu miesięcy br. roku w Katowice Airport obsłużono 1,08 mln pasażerów - o 885 tys. więcej (o 454 proc.), niż w zeszłym roku. Pierwszy milion pasażerów w tym roku obsłużono w czwartek 26 maja. W przedpandemicznym 2019 r. granicę tę przekroczono 29 kwietnia, w 2020 r. - 21 sierpnia, a w ub. roku - 10 sierpnia.

Z siatki połączeń regularnych skorzystało w tym roku od początku stycznia do końca maja 724,5 tys. podróżnych, o 678,8 tys. więcej (o 1485 proc.), niż w 2021 r. W segmencie lotów wakacyjnych obsłużono 351,3 osób - o 204,2 tys. więcej (o 127,4 proc.), niż rok wcześniej.

Od stycznia do końca maja 2022 r. na katowickim lotnisku odnotowano 13 146 startów i lądowań samolotów, tj. o 7 654 więcej (o 139,8 proc.), niż podczas pierwszych pięciu miesięcy 2021 r.

Dynamiczna odbudowa

Jak ocenił cytowany w informacji prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, Artur Tomasik, odbudowa przewozów pasażerskich po okresie pandemii nabiera dynamiki.

- Za nami już pierwszy milion pasażerów odprawionych w 2022 roku. Dwumilionowego pasażera powinniśmy odnotować w lipcu, a cały bieżący rok zamknąć wynikiem około 4,3 mln podróżnych - oszacował Tomasik.

Jak dodał Adamczyk, w maju br. w terminalu towarowym Katowice Airport obsłużono 3 321 ton frachtu, czyli o 1 035 ton więcej (o 45,3 proc.), niż w piątym miesiącu 2021 r. Samoloty cargo wykonały 410 startów i lądowań, czyli o 125 więcej (o 43,9 proc.), niż przed rokiem.

Rośnie także rynek cargo

Od stycznia do końca maja w Katowicach br. obsłużono w sumie 15 873 ton cargo, o 4 432 ton więcej (o 38,7 proc.), niż przed rokiem. Odnotowano w sumie 2 288 startów i lądowań frachtowców - o 848 więcej (o 58,9 proc.), niż w zeszłym roku.

- Ciągle notujemy wysoki wzrost wolumenu obsługiwanego frachtu. Ponadto rośnie liczba operacji samolotów towarowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost przychodów z obsługi tego segmentu ruchu. Prognozujemy, że w 2022 r. przez nasz terminal cargo przejdzie ok. 45 tys. ton frachtu - zasygnalizował Tomasik przypominając, że ub. rok zamknął się wartością ok. 32 tys. ton.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl