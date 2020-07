Lotnisko Katowice uruchami tymczasowy terminal odlotów

Tymczasowy terminal odlotów, oznaczony literą T, uruchomi od poniedziałku lotnisko Katowice. Cztery stanowiska odpraw i linie kontroli bezpieczeństwa oraz dwie linie kontroli bagaży mają pomóc w upłynnieniu ruchu i dochowaniu wymogów sanitarnych w czasie rozbudowy głównego terminalu B.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, na potrzeby terminalu pasażerskiego T zaadaptowany został tzw. stary terminal cargo.

Znajduje się on zaraz przy wjeździe na główny parking lotniska, 100 metrów przed terminalem pasażerskim A.

Plany stworzenia dodatkowego terminalu pasażerskiego powstały równolegle z projektem rozbudowy terminalu pasażerskiego B.

Adamczyk zaznaczył, że pierwotnym celem przygotowania terminalu T było zabezpieczenie odpowiedniej przepustowości lotniska wobec planowanego zamknięcia rozbudowywanego terminalu pasażerskiego B i prognozowanego wzrostu ruchu. Obecnie uruchomienie obiektu ułatwi utrzymanie dyscypliny sanitarnej, w tym zapewnienie odpowiedniego dystansu fizycznego między podróżnymi.

Terminal pasażerski T tak, jak działający terminal A, będzie pełnił funkcje wylotowe. W obiekcie T obsługiwane będą niektóre rejsy odlotowe tylko do krajów strefy Schengen. Jego ogólna powierzchnia to 1,8 tys. m kw. Wyposażono go w cztery stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, cztery linie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i dwie linie kontroli bezpieczeństwa bagaży rejestrowanych z taśmociągiem.

W hali odlotów o powierzchni 760 m kw. znajdują się cztery bramki do boardingu pasażerów. Ponieważ obiekt nie styka się z płytą postojową, pasażerowie będą stamtąd transportowani do samolotów autobusami. W budynku są m.in. dwa węzły sanitarne -w holu wejściowym i hali odlotów - z toaletami dla osób niepełnosprawnych. W hali odlotów jest też pokój opieki nad dzieckiem.

"Pasażerski ruch lotniczy, po trwającym ponad 90 dni zakazie lotów, który został wprowadzony ze względu ma pandemię koronawirusa, powoli się odbudowuje. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie lotami, w tym czarterowymi" - powiedział cytowany przez Adamczyka szef zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

"W nowej sytuacji dla branży, a bez wątpienia jest nią pandemia koronawirusa, ochrona zdrowia pasażerów jest priorytetem. Dlatego oddanie do użytku terminalu pasażerskiego T, w kontekście powoli wzrastającego ruchu i wyłączonego z użytkowania ze względu na rozbudowę terminalu B, ułatwi zapewnić odpowiednią przestrzeń dla podróżnych wylatujących z Pyrzowic" - dodał Tomasik.

Terminal pasażerski T jest przystosowany do obsługi podróżnych zgodnie z nowymi zasadami reżimu sanitarnego, podobnie jak używane obecnie terminale A i C. Do wnętrz mogą wchodzić tylko pasażerowie i pracownicy lotniska. Każda osoba wchodząca do terminalu T będzie miała bezdotykowo mierzoną temperaturę ciała.

Wszyscy przebywający w terminalu muszą nosić maseczki i utrzymywać dystans minimum 1,5 metra. O tych regułach przypominają ikonografiki i komunikaty głosowe. Stanowiska odprawy biletowo-bagażowej i bramki do boardingu wyposażono w przezroczyste ścianki, oddzielające pracowników lotniska od podróżnych.

Pasażerski ruch lotniczy w Katowice Airport, po trwającej trzy miesiące przerwie, przywrócono 17 czerwca br. Pierwszym loty z Katowic wznowił Wizz Air. Ryanair proces odbudowy siatki połączeń z Pyrzowic zaczął 1 lipca br. Dzień później wyleciał pierwszy czarter z klientami biur podróży. LOT 3 lipca zainaugurował pierwsze z 10 nowych regularnych, wakacyjnych połączeń z Katowic.

LOT planuje też 15 lipca reaktywować krajowe połączenie między Katowicami a Warszawą. Lufthansa powróci do obsługi trasy do Frankfurtu 1 września, a do Monachium pod koniec października br.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z siatki jego połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Kryzys branży lotniczej, wywołany pandemią, wymusił konieczność weryfikacji prognoz. Obecnie władze Katowice Airport spodziewają się, że w 2020 r. z tamtejszej siatki połączeń skorzysta o ponad połowę mniej podróżnych niż w 2019 r.