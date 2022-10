Lotnisko Katowice z 60 kierunkami w zimowym rozkładzie lotów

62 trasy do 60 lotnisk zawiera zimowy rozkład lotów z Katowice Airport – podały w czwartek służby prasowe tego portu lotniczego. Wprowadzany od niedzieli tegoroczny rozkład zimowy zawiera rekordowe dotąd w Katowicach w tym okresie 23 kierunki czarterowe.

Jak poinformował w piątek Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, w zimowym rozkładzie lotów, który zacznie obowiązywać od niedzieli 30 października br., z Pyrzowic dostępne będą 62 trasy w ruchu regularnym i czarterowym na 60 lotnisk w 30 państwach.

Połączenia regularne oferować będzie pięciu przewoźników: Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, Polskie Linie Lotnicze LOT i KLM. W sprzedaży dostępnych jest 39 tras.

Najbogatszą siatkę połączeń regularnych deklaruje Wizz Air: 23 kierunki. Samoloty węgierskiego przewoźnika obsłużą loty do 13 państw, w tym do Wielkiej Brytanii (Bristol, Leeds-Bradford, Doncaster-Sheffield, Liverpool, Londyn-Luton), Włoch (Neapol, Rzym-Fiumicino i Katania) czy Hiszpanii (Barcelona, Fuerteventura, Teneryfa).

Wizz Air będzie też latał do Norwegii (Bergen i Oslo-Torp), Niemiec (Dortmund), do Malmo w Szwecji, Larnaki na Cyprze, Reykjaviku na Islandii, na portugalską Maderę czy na Maltę. Ponadto w sezonie zimowym Wizz Air obsłuży połączenia z Katowice Airport do Aten, Eindhoven, na lotnisko Kutaisi w Gruzji, do Tel Awiwu i do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ryanair w sezonie zimowym planuje oferować z Pyrzowic 13 kierunków: w tym cztery do Włoch (Katania, Mediolan-Bergamo, Wenecja i Forli), trzy do Wielkiej Brytanii (Londyn-Stansted, Manchester i Edynburg), dwa do Niemiec (Dortmund i Kolonia/Bonn), a także do Pafos na Cyprze, Aten, Dublina oraz do Oslo-Gardermoen.

Siatkę połączeń regularnych Katowice Airport w sezonie zimowym uzupełnią trzy trasy linii tradycyjnych. Na pokładach samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT można polecieć z Pyrzowic do Warszawy, a z niemiecką Lufthansą do Frankfurtu. Trzeci kierunek to nowość: Amsterdam, oferowany przez holenderskie narodowe linie lotnicze KLM. Rejsy z Katowice Airport na to jedno z największych europejskich lotnisk przesiadkowych realizowane będą raz dziennie, od poniedziałku do niedzieli.

"Zimowa oferta linii niskokosztowych z Katowice Airport to w większości miks sprawdzonych połączeń do państw z największą polską emigracją z kierunkami typowo wakacyjnymi, które umożliwiają indywidualną organizację wyjazdów urlopowych" - skomentował cytowany przez Adamczyka prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, Artur Tomasik.

"Cieszy rozwój połączeń tradycyjnych. Debiut holenderskiej linii lotniczej KLM w Pyrzowicach to ważny moment w historii Katowice Airport. Wierzę, że ten kierunek zostanie bardzo dobrze przyjęty przez rynek i już od najbliższego sezonu letniego częstotliwość rejsów na tej trasie podwoi się. Ponadto w sezonie zimowym nadal odbudowywać będzie się ruch na połączeniach PLL LOT do Warszawy oraz Lufthansy do Frankfurtu" - dodał Tomasik.

Biura podróży udostępniają z Pyrzowic 23 kierunki czarterowe, w tym 9 długodystansowych. Najwięcej połączeń - cztery - będzie dostępnych do Egiptu (Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh, Taba) oraz Hiszpanii (Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Teneryfa). Dostępne są także Antalya w Turcji i Salalah w Omanie, Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, portugalska Madera, Agadir w Maroku czy tunezyjska Djerba.

Z dziewięciu tras dalekodystansowych sześć będzie obsługiwanych szerokokadłubowym Boeingiem 787-8 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT: do Cancun w Meksyku, Punta Cany i Puerto Platy w Dominikanie, do Bangkoku i Phuket w Tajlandii oraz Varadero na Kubie. Ponadto w ofercie dalekich tras dostępne są: Mombasa w Kenii, Bandżul w Gambii i tanzańska wyspa Zanzibar.

"W trakcie pandemii koronawirusa biura podróży, a zwłaszcza Rainbow Tours, dostrzegły potencjał pyrzowickiego lotniska w segmencie bezpośrednich dalekodystansowych połączeń czarterowych. Pierwsze tego typu trasy, czyli Meksyk i Dominikana, wystartowały na początku 2021 r., następnie pojawiły się loty na Kubę" - przypomniał Tomasik.

"Ta oferta okazała się komercyjnym sukcesem, więc (…) została poszerzona o dwa tajskie kierunki, to jest Phuket i Bangkok. Dzięki zaangażowaniu biur podróż, w szczególności Rainbow Tours, a także TUI Poland oraz Coral Travel, na zlecenie których realizowane będą rejsy Dreamlinerem, pyrzowickie lotnisko w sezonie zimowym jest jedynym krajowym portem regionalnym z tak bogatą oferta bezpośrednich dalekodystansowych kierunków czarterowych" - dodał szef GTL.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln. Tegoroczna prognoza to ok. 4,5 mln pasażerów.

Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

