Lotnisko Kraków Airport obsłużyło blisko 3,1 mln pasażerów w 2021 r.

Prawie 3,1 mln pasażerów obsłużyło w całym minionym roku lotnisko Kraków Airport. Rok wcześniej z usług lotniska skorzystało blisko 2,6 mln osób.

Jak poinformował we wtorek prezes krakowskiego lotniska Radosław Włoszek, w samym grudniu port odprawił ponad 431 tys. pasażerów, czyli o 40 proc. mniej w stosunku do grudnia 2019 roku, ale już o 464 proc. więcej w stosunku do grudnia 2020 roku.



Jak podsumował Włoszek, 2021 rok na krakowskim lotnisku był kolejnym wymagającym rokiem związanym z pandemią koronawirusa.



- Widzimy, że pasja do podróżowania nie ustaje. Mimo wielu utrudnień i zasad sanitarnych, które wciąż zmieniają się w różnych państwach, pasażerowie nadal traktują latanie jako atrakcyjny sposób dotarcia do celu podróży - ocenił prezes lotniska.



- Większość pasażerów Kraków Airport jest znakomicie przygotowana do podróży, za co jeszcze raz pragnę podziękować w imieniu całej załogi krakowskiego lotniska. Przed nami jeszcze wiele pracy, by przekonać kolejne osoby, że latanie jest bezpieczne i komfortowe, a Kraków Airport to lotnisko, które pozostaje bramą gospodarczą i turystyczną dla Krakowa i Małopolski - dodał Włoszek.



Zachęcił przy tym pasażerów do szczepień, które znacznie ułatwiają podróżowanie.



Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W 2019 roku, ostatnim przed pandemią, lotnisko obsłużyło ponad 8,4 mln podróżnych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl