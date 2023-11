Lotnisko Kraków-Balice jeszcze bardziej zwiększa liczbę pasażerów

Jak wynika z opublikowanego komunikatu w październiku tego roku z usług lotniska Kraków-Balice skorzystało 868,1 tysiąca pasażerów co oznacza wzrost o 17 procent w ujęciu rok do roku. Łącznie od początku roku lotnisko obsłużyło 7,95 miliona osób.

W październiku 2023 roku z usług lotniska Kraków-Balice skorzystało 868,8 tysiąca pasażerów. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego odprawiono o 17 procent mniej osób. Łącznie od początku roku krakowskie lotnisko obsłużyło już 7,95 miliona pasażerów.

W całym 2022 roku z portu lotniczego Balice skorzystało 7,4 miliona osób. Wiele wskazuje na to, że w tym roku zostanie pobity rekord. Największe polskie lotnisko regionalne ma pełne szanse na przekroczenie poziomu 9 milionów pasażerów w okresie dwunastu miesięcy.

- W ostatnią niedzielę zaczęła obowiązywać zimowa siatka połączeń na sezon 2023/24. Wśród blisko 125 kierunków mamy kilka nowości, w tym zainaugurowane połączenie do Tirany. Finalizujemy także trwające obecnie rozmowy z przewoźnikami na temat siatki w 2024 roku. Jednym z efektów tych rozmów do Krakowa od sezonu letniego połączenia do Brukseli oferowanego przez Brussels Airlines - podał cytowany w komunikacie prezes Krakow Airport Radosław Włoszek.

Zgodnie z nowych, zimowym rozkładem lotów pasażerowie będą mieli możliwość skorzystania ze 125 połączeń do 32 krajów. Loty będą realizowane przez 22 linie lotnicze tradycyjne i tak zwane niskokosztowe.