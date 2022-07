Lotnisko, którego nie ma jest coraz droższe - w ubiegłym roku kosztowało prawie 90 mln zł

W 2021 r. blisko 90 mln zł wyniosły koszty operacyjne spółki Centralny Port Komunikacyjny wobec ok. 51 mln zł w 2020 r. - podano w sprawozdaniu spółki za ub.r. Na koniec 2021 r. CPK zatrudniała 490 osób; średnie wynagrodzenie brutto pracowników wynosiło ok.13 tys. zł, a zarządu ok. 2 mln zł.

Koszty działalności operacyjnej spółki w 2021 r. opiewały na 89 mln 909 tys. 398,01 zł; w 2020 r. było to 51 mln 744 tys. 850,45 zł.

Wzrost kosztów w dwóch trzecich jest związany m.in. z wysokim przyrostem zatrudnienia.

Zatrudnienie niemal się podwoiło i zbliża się do pół tysiąca osób.

W sprawozdaniu zarządu z działalności spółki CPK od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. podano, że "jako spółka celowa powołana do realizacji Programu CPK, w okresie sprawozdawczym nie osiągała przychodów z tytułu prowadzonej działalności, jednocześnie generując koszty w związku z przygotowaniem do realizacji nałożonych celów inwestycyjnych".

W 2021 r. spółka była finansowana ze środków własnych, czyli ze środków uzyskanych z dokapitalizowania: w wysokości 300.000.000 zł przez Skarb Państwa 18 lipca 2019 r. oraz w wysokości 2 220 740 700,00 zł przez Skarb Państwa 18 czerwca 2021 r. poprzez obligacje skarbowe z datą wymagalności 25.04.2023 r.

Jak podano w sprawozdaniu, koszty działalności operacyjnej spółki w 2021 r. opiewały na 89 mln 909 tys. 398,01 zł; w 2020 r. było to 51 mln 744 tys. 850,45 zł.

"Zmiana wysokości poniesionych kosztów wynika przede wszystkim z prowadzenia intensywnej działalności w roku 2021, zarówno pod względem operacyjnym, jak i organizacyjnym, co wiązało się m.in. z wysokim przyrostem zatrudnienia" - napisano.

Wynagrodzenia i ZUS to główne elementy kosztów

Jak dodano, od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. główną pozycją kosztów były wynagrodzenia i związane z nimi wydatki na ubezpieczenia społeczne oraz szkolenia. "W analizowanym okresie koszty te wyniosły łącznie 59,2 mln zł i stanowiły 66 proc. wszystkich kosztów działalności operacyjnej poniesionych przez Spółkę (75 proc. w roku poprzednim). Koszty usług obcych wyniosły 17,2 mln zł stanowiąc 19 proc. ogólnych kosztów Spółki (20 proc. w roku poprzednim) i obejmowały przede wszystkim koszty doradztwa (zarówno biznesowego, jak i technicznego oraz prawnego), a także koszty związane z marketingiem i PR oraz koszty wynajmu powierzchni biurowej" - podano.

Koszty amortyzacji stanowiły 4 proc. (2 proc. w roku poprzednim) łącznych kosztów spółki i dotyczyły głównie kosztów zakupionego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Zwiększeniu uległa kwota podatków i opłat do poziomu 7 proc. (1 proc. w roku poprzednim).

Przychody w 2021 r. wyniosły 215 497,68 zł wobec 2 305 441,25 w 2020 r.

W sprawozdaniu poinformowano, że w 2021 r. "w związku ze stale zwiększającym się zakresem działania Spółki, rosnącą liczbą realizowanych zadań i projektów oraz rosnącym zaawansowaniem przygotowania do realizacji Programu CPK zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 490 osób". Na koniec 2020 r. były to 254 osoby.

CPK buduje zespół ekspertów

System wynagrodzeń w spółce opiera się na wynagrodzeniu zasadniczym i uwzględnia możliwość przyznania premii. "Średnie wynagrodzenie brutto pracowników w 2021 roku wynosiło 13.212 zł (w 2020 - 14.481 zł), co jest związane z budową wysokiej klasy zespołu specjalistów o eksperckim poziomie wiedzy i doświadczenia zawodowego. Średnie wynagrodzenie brutto w 2021 r. spadło o 9 proc. (1.269 zł) w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem brutto w roku poprzednim" - napisano.

W 2021 r. wynagrodzenia zarządu spółki wyniosły 2.062.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia stałe - 1.930.000,00 zł i odprawy - 132.000,00 zł. Wynagrodzenia rady nadzorczej wyniosły 144.712,40 zł. W 2021 r. Zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2021 r. zarząd liczył trzy osoby na czele z jego prezesem Mikołajem Wildem. W ubiegłym roku trzy osoby opuściły zarząd.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ok. 300 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK ma powstać również Airport City.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl