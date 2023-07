Lotnisko Olsztyn-Mazury poprawia wyniki i i notuje nowy rekord

Lotnisko Olsztyn-Mazury obsłużyło w czerwcu 14 tys. 390 podróżnych; to kolejny miesiąc ze wzrostem odprawionych pasażerów - poinformował we wtorek rzecznik portu Dariusz Naworski.

"Po świetnym majowym wyniku, na Lotnisku Olsztyn-Mazury padł kolejny rekord w liczbie obsłużonych pasażerów - 14 tys. 390 osób skorzystało z warmińsko-mazurskiego portu w ubiegłym miesiącu. Jest to najlepszy czerwiec w historii lotniska" - poinformował Naworski.

Zestawiając ten wynik z dotychczas najwyższym odczytem z czerwca 2019 roku, kiedy z lotniska skorzystało 12 tys. 886 osób, jest to wzrost o 15,86 proc. Przez pierwsze 6 miesięcy tego roku Port Lotniczy Olsztyn-Mazury obsłużył 63 tys. 431 osób, a od dnia uruchomienia portu w styczniu 2016 roku to niemal 710 tysięcy.

To dobra zapowiedź sezonu wakacyjnego, który powinien być bardzo udany

Jak wskazali przedstawiciele lotniska Olsztyn-Mazury, "statystyki pokazują sukcesywną odbudowę ruchu pasażerskiego po pandemii Covid-19 i zapowiadają udany sezon wakacyjny".

Letni rozkład lotów w Szymanach obejmuje rejsowe połączenia z/do: Krakowa realizowane przez LOT, a także przez Ryanair, do i z Wrocławia realizowany przez Ryanair, do Dortmund linii Wizz Air, Londynu Stansted realizowany przez Ryanair, Londynu Luton (Wizz Air), a także tegoroczną nowość - połączenie czarterowe do tureckiej Antalyi, realizowane w środy do 20 września br. przez touroperatora, firmę Itaka.

Szczyt sezonu dopiero przed nami, będzie jeszcze lepiej

"Jesteśmy na fali wznoszącej, a szczyt sezonu jest jeszcze przed nami. Cieszy fakt, że zarówno mieszkańcy Warmii i Mazur, ale również Podlasia i północnego Mazowsza wybierają nasze lotnisko i stąd rozpoczynają swoje wakacyjne podróże - zarówno krajowe, jak też te zagraniczne, w tym cieszące się ogromną popularnością połączenie czarterowe do Turcji. Liczymy, że lipiec i sierpień będą równie udane" - powiedział cytowany w komunikacie Wiktor Wójcik, prezes spółki Warmia i Mazury, zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Pasażerowie podróżujący przez Port Lotniczy Olsztyn-Mazury tego lata mogą skorzystać z transferu autobusowego pomiędzy Szczytnem a lotniskiem, który umożliwia przesiadkę np. na pociąg z/do Olsztyna i Ełku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl