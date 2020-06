Lotnisko Pyrzowice gotowe do wznowienia ruchu pasażerskiego

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze wdrożyło w Katowice Airport wszystkie zalecenia międzynarodowych i krajowych władz lotniczych, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Od 1 czerwca 2020 roku lotnisko jest w pełni gotowe do obsługi ruchu pasażerskiego – zarówno krajowego, jak i międzynarodowego – w nowym, zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Przyloty po nowemu

Ruch pasażerski zamarł, ale towarowy nie

W ramach nowego reżimu sanitarnego, firmy odpowiadające za obsługę naziemną statków powietrznych stosować będą procedurę boardingu strefowego pasażerów. W przypadku, gdy w ramach tej procedury wykorzystywane są autobusy, wówczas pod uwagę brana będzie zwiększona ich liczba w celu dostosowania się do bezpiecznych fizycznych odległości.Nowymi zasadami objęto również procedury przylotu. Na pokładzie statku powietrznego podróżny będzie miał obowiązek wypełnienia Karty Lokalizacyjnej Pasażera, którą trzeba będzie oddać po zakończeniu lotu. Po przylocie i odebraniu bagażu, pasażerowie proszeni będą o jak najszybsze opuszczenie lotniska.- Pandemia koronawirusa wpłynie na proces obsługi podróżnych zarówno na lotnisku, jak i na pokładzie statku powietrznego. Podróżni muszą liczyć się z tym, że ze względów na dodatkowe procedury, czas całkowitej obsługi na lotnisku przed wylotem może się wydłużyć. Nieustająco będziemy dokładali wszelkich starań, by w nowym reżimie sanitarnym, pasażerowie przebywający na terenie lotniska czuli się komfortowo i bezpiecznie. W sytuacji pandemii, ochrona zdrowia jest naszym priorytetem, dlatego ściśle wypełniamy wytyczne dotyczącego nowego reżimu sanitarnego określone przez władze lotnicze – mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, firmy zarządzającej Katowice Airport.Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 oraz aktywne przeciwdziałanie pandemii spowodowało najpierw stopniowe, a następnie praktycznie całkowite wyłączenie działalności polskich regionalnych portów lotniczych, w tym Katowice Airport.Od 15 marca 2020 roku w Pyrzowicach ustał masowy ruch pasażerski – zarówno regularny, jak i czarterowy. Pomimo zakazu lotów w ruchu pasażerskim, port lotniczy w Pyrzowicach utrzymuje cały czas zdolności operacyjne. Wynika to z faktu, że zakaz lotów nie obejmuje m.in. rejsów cargo oraz tych, które są związane np. z przebazowaniami samolotów na przeglądy techniczne.W Katowice Airport cały czas realizowane są regularne rejsy towarowe na czterech kierunkach, więc terminal cargo pracuje siedem dni w tygodniu, praktycznie bez przerw. Funkcjonuje także baza techniczna do obsługi samolotów.Nie zmienia to faktu, że w trakcie ponad 70 dni obowiązywania zakazu lotów pasażerskich, liczba operacji startów i lądowań w Katowice Airport spadła o ponad 90 proc. Decyzję Rządu RP, od 1 czerwca 2020 roku, możliwe jest wykonywanie rejsów pasażerskich w ruchu krajowych. Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały, że na razie krajowe połączenia wykonywane będą pomiędzy Warszawą, a ośmioma lotniskami regionalnymi.Ze względu na sytuację epidemiczną w województwie śląskim, nie ma na tej liście Katowice Airport, pomimo faktu, że port spełnia wszystkie wymogi związane z obsługą ruchu w nowym reżimie sanitarnym. Rejsy krajowe PLL LOT z Katowice Airport mają wystartować 20 czerwca 2020 roku.Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Obecnie GTL SA spodziewa się, że w 2020 roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzysta o ponad połowę mniej podróżnych niż w 2019 roku.