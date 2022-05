Lotnisko Tokio-Haneda wdraża zaawansowane systemy kontroli bezpieczeństwa

W związku z poluzowaniem restrykcji covidowych i powrotem do masowego ruchu lotniczego, lotniska na całym świecie przygotowują się do optymalizacji obsługi pasażerów. Azjatyckie obiekty stawiają w tym obszarze na nowinki technologiczne.

Port lotniczy Tokio-Haneda zakupił pod koniec kwietnia 12 specjalnych systemów Hi-Scan 6040 CTiX, służących do prześwietlania bagażu podręcznego. Lotnisko dokonało także zakupu inteligentnego systemu zwrotu tacek iLane oraz systemu dezynfekcji UV-C do tych artykułów. Pierwsze urządzenia mają stanąć w punktach kontroli bezpieczeństwa pod koniec maja, a wszystkie systemy mają zostać zainstalowane do sierpnia 2022 r.

Hi-Scan 6040 CTiX to specjalny skaner rentgenowski z wbudowanym tomografem komputerowym, wyprodukowany przez amerykańską firmę Smith Detection. Urządzenie generuje wolumetryczne obrazy 3D o bardzo wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu pracownicy lotniska są w stanie szybciej ocenić zawartość bagażu. Dzięki swoim możliwościom skanery pozwalają również na pozostawienie w walizkach płynów i urządzeń elektrycznych, co znacząco wpływa na przyspieszenie całej procedury kontroli bezpieczeństwa.

Oprócz wyspecjalizowanych skanerów lotnisko Haneda zakupiło również w pełni zautomatyzowany system zwrotu tacek iLane oraz system UV-C do ich dezynfekcji, które zostały zaprojektowane przez Smith Detection. Dzięki zautomatyzowanemu procesowi narzędzie to ma w założeniu eliminować zatory w ruchu pasażerów przechodzących przez kontrolę bezpieczeństwa. System UV-C dezynfekuje wykorzystane już tacki za pomocą światła ultrafioletowego, które eliminuje do 99,9% mikroorganizmów, w tym koronawirusy, wpływając tym samym na bezpieczeństwo zdrowotne pasażerów i pracowników lotniska.

Systemy zaprojektowane przez Smith Detection mają w swoim założeniu skracać procedury kontroli oraz wzmacniać inspekcję bezpieczeństwa. Tokio-Haneda nie jest pierwszym portem lotniczym, który zdecydował o zainstalowaniu urządzeń amerykańskiej firmy. Pionierem w tej dziedzinie jest koreańskie lotnisko Jeju, które w 2018 r. zawarło kontrakt na skanery Hi-Scan 6040 CTiX. Podobne rozwiązania we wrześniu bieżącego roku wprowadzi lotnisko w koreańskim Incheon.

Azjatyckie lotniska są pionierami we stosowaniu innowacyjnych technologii. Do grona koreańskich portów lotniczych wyposażonych w wyspecjalizowane skanery dołącza właśnie pierwsze japońskie lotnisko, Tokio-Haneda. Japonia jest krajem, w którym tego rodzaju systemy są niezwykle potrzebne. Problemy, takie jak szybko starzejące się społeczeństwo, sprawiają, że pilnie poszukuje się rozwiązań zwiększających automatyzację pracy. Najbliższe miesiące pokażą, czy systemy od Smith Detection sprawdzą się w Kraju Kwitnącej Wiśni.

