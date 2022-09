Lotnisko w Amsterdamie zapowiada odwołanie tysięcy lotów

Do końca marca przyszłego roku ograniczymy liczbę podróżnych wylatujących z lotniska Schiphol - ogłosiło w czwartek kierownictwo stołecznego portu. „Ofiarami będą linie lotnicze, podróżni oraz sektor turystyczny” – ocenia dziennik „De Telegraaf”.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Informacje dotyczące stołecznego portu są od miesięcy konsekwentnie złe. Opóźnienia, odwołane loty, zagubione bagaże, gigantyczne kolejki, zmuszanie linii lotniczych do nagłego anulowania połączeń, a na domiar złego do dymisji podał się ostatnio dyrektor generalny lotniska.

W czwartek dyrektor operacyjna lotniska Hanne Buis do katalogu złych wiadomości dodała kolejną - do marca przyszłego lotu obowiązywać będą limity wylatujących pasażerów, co będzie wiązało się dla linii lotniczych z koniecznością odwołania tysięcy lotów.

Buis wyjaśnia, że ograniczenie liczby pasażerów jest związane z problemami z liczbą pracowników ochrony, którzy odpowiadają za bramki bezpieczeństwa. "Chcemy zagwarantować bezpieczeństwo pracowników i podróżnych oraz zaoferować bardziej niezawodny proces odprawy" - napisała dyrektor w oświadczeniu przekazanym mediom.

Informuje ona w nim również, że każdego dnia z lotniska będzie mogło odlatywać 46 tys. osób, a w okresie świątecznym - 50 tys. Z danych Schiphol wynika, że w analogicznym okresie 2019/2020 z portu wylatywało codziennie około 53 tys. pasażerów.

"Ograniczenie liczby pasażerów nie powinno być środkiem długoterminowym, ale teraz tak się stało" - powiedziała w czwartek wieczorem mediom dyrektor generalna KLM Marjan Rintel.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl