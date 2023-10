Lotnisko w Babimoście obsłużyło w tym roku już ponad 44 tys. pasażerów

W ciągu trzech kwartałów 2023 r. Lotnisko Zielona Góra-Babimost obsłużyło ok. 44,2 tys. pasażerów. To o prawie 20 tys. więcej niż w tym samym okresie przedpandemicznego 2019 r. – poinformowało w piątek biuro prasowe spółki Polskie Porty Lotnicze.

Jak dodano w komunikacie, dużym zainteresowaniem podróżnych cieszyła się wakacyjna siatka połączeń z lubuskiego lotniska. W tym czasie podróżni mieli okazję skorzystać nie tylko z lotów krajowych do Warszawy, Krakowa i Gdańska, ale również z rejsów regularnych do Zadaru w Chorwacji i czarterowych do Antalyi w Turcji oraz Taby w Egipcie.

W tegorocznym sezonie wakacyjnym, od czerwca do września, lubuski port odprawił ponad 28 tys. osób czyli o prawie 12 tys. więcej niż w tożsamym okresie 2019 r.

Z kolei w każdym kwartale tego roku odnotowano większą liczbę pasażerów korzystających z usług lotniska niż cztery lata temu. W samym wrześniu Lotnisko Zielona Góra-Babimost odprawiło 6,6 tys. pasażerów.

Polskie Porty Lotnicze przekazały, że trwają prace nad zimową siatką połączeń lotniczych z lubuskiego lotniska. Sezon zimowy w lotnictwie rozpoczyna się pod koniec października, wraz ze zmianą czasu.