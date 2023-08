Lotnisko w Jasionce obsłużyło w lipcu ponad 120 tys. pasażerów. To nowy rekord

Lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce w lipcu br. obsłużyło 120 336 pasażerów. To nowy rekord - poinformowały w poniedziałek władze lotniska. Od początku roku Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka obsłużył 563 tys. pasażerów.

Jak przekazał prezes Portu Lotniczy Rzeszów-Jasionka Adam Hamryszczak, wynik 120 336 pasażerów obsłużonych w lipcu to nowy rekord miesięczny podkarpackiego lotniska. W ocenie Hamryszczaka to efekt m.in. dobrej siatki połączeń. "Dzięki temu pasażerowie z Podkarpacia nie muszą jeździć na inne lotniska regionalne, żeby polecieć na wymarzony urlop" - dodał.

37 proc. lipcowego wyniku to pasażerowie wakacyjnych czarterów, które tego lata operują na trasach z Jasionki do Turcji, Grecji, Bułgarii, Albanii, Czarnogóry i Egiptu. W lipcu na pokłady takich samolotów wsiadło prawie 45 tys. osób. Dla porównania - rok temu 20 tys. oraz 15 tys. w najlepszym do tej pory dla lotniska 2019 r.

Wśród przewoźników regularnych w Jasionce największy ruch był w samolotach linii Ryanair (prawie 31 tys. pasażerów) oraz PLL LOT (24 tys.).

Władze Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka zadowolone są także z obłożenia samolotów na otwartych w tym roku trasach Lufthansy do Monachium i Wizz Air do Rzymu; na obu w lipcu poleciało ponad 4 tys. osób - podano.

Od początku roku podkarpackie lotnisko obsłużyło 563 tys. pasażerów. Dotychczasowy rekord roczny z 2019 roku to 772 tys.

