Lotnisko w Łodzi rozszerza siatkę połączeń - jest największa od dekady

Nowe połączenie do hiszpańskiej Malagi, powrót East Midlands oraz codzienne loty do Londynu Stansted znalazły się w zimowym rozkładzie lotów z lotniska w Łodzi. To największa siatka połączeń Ryanair z Łodzi od dekady - 40 lotów tygodniowo na 7 trasach.

Port Lotniczy im. Reymonta w Łodzi poinformował w środę o zmianach, które wejdą w życie wraz z zimowym rozkładem lotów obowiązującym od 27 października.

Pojawi się w nim m.in. zupełnie nowe połączenie do Malagi.

Do oferty lotów Ryanair z Łodzi powróci także - po roku przerwy - połączenie z Nottingham/East Midlands - międzynarodowym lotniskiem w Anglii, obsługującym 4 mln pasażerów rocznie.

- Malaga to kolejny hiszpański kierunek na naszym lotnisku. Nasi pasażerowie kochają Hiszpanię i chcą tam wypoczywać przez cały rok. Dowodem na to są wypełnione po brzegi samoloty do Alicante. Do Malagi będzie można latać dwa razy w tygodniu, natomiast do Alicante częstotliwość zwiększy się o jedno połączenie, czyli trzy razy w tygodniu. Powracamy również z połączeniem do Nottingham, na które wiele osób czeka z utęsknieniem - podkreśliła prezes Portu Lotniczego Łódź Anna Midera.

Do oferty lotów Ryanair z Łodzi po roku przerwy powróci Nottingham/East Midlands - międzynarodowe lotnisko w Anglii, obsługujące 4 mln pasażerów rocznie. Położone jest w regionie East Midlands, w miejscowości Castle Donington; w promieniu 50 km znajdują się duże miasta: Nottingham, Leicester, Derby, a w odległości 63 km od lotniska EMA leży Birmingham.

Z kolei Londyn Stansted jest najstarszym połączeniem na lotnisku w Łodzi. Samoloty na tej trasie latają od 2005 roku, zaś od października połączenie zwiększy częstotliwość i można będzie korzystać z niego codziennie.

- Samoloty między Łodzią a Nottingham/East Midlands będą latać od 30 października. Wcześniej, bo od 27 października, samoloty do Londynu Stansted rozpoczną kursowanie przez siedem dni w tygodniu. Takiej częstotliwości tego połączenia jeszcze nigdy nie mieliśmy. Oferując łącznie 40 lotów tygodniowo na 7 trasach, będziemy mieć największą siatkę połączeń Ryanair z Łodzi od dekady - zaznaczył dyrektor handlowy Portu Lotniczego Łódź Robert Makowski.

W ubiegłym roku lotnisko w Łodzi obsłużyło niespełna 200 tys. pasażerów. Obok wakacyjnych czarterów obsługiwało połączenia do Alicante, Brukseli Charleroi, Mediolanu Bergamo i Londynu Luton. Natomiast tylko w I kwartale br. liczba podróżnych obsłużonych przez łódzkie lotnisko wzrosła o 173 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl