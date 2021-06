Lotnisko w Modlinie czeka na porozumienie właścicieli. Niepokój budza koszty

Trwa spór pomiędzy udziałowcami portu lotniczego Modlin. Bez porozumienia zarządu portu, władz województwa Mazowieckiego i Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" nie uda się wyprowadzić lotniska na prostą.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Korzystna umowa

Sprzedaż udziałów?

Jednak ekspert wskazuje, że właśnie uzależnienie od tylko jednej linii jest dla portu niekorzystne.- Jednym z głównych powodów złej sytuacji lotniska w Modlinie jest umowa, na podstawie której linia Ryanair działa w modlińskim porcie. Opracowany cennik nie przynosi korzyści portowi, odstrasza również potencjalnych konkurentów, a przy tym irlandzki przewoźnik w Modlinie jest monopolistą - uważa prof. Krysiak.- Każde lotnisko, aby być efektywnym nie może współpracować tylko z jednym przewoźnikiem, tak jak to się dzieje w przypadku Modlina. W takiej sytuacjijakiekolwiek dofinansowanie portu w Modlinie nie będzie prowadzić do „uzdrowienia” działalności operacyjnej, gdyż wiąże się to pośrednio z przekazywaniem takich funduszy Ryanairowi, zwiększając deficyt i straty portu lotniczego - ocenia.Władze portu starają się zbyć te argumenty, twierdząc, że umowa z linią lotniczą jest w pełni legalna i korzystna.- Ryanair lata w oparciu o cennik zatwierdzany przez ULC, dostępny dla wszystkich przewoźników i identyczny dla każdego z nich. Nie musimy mieć z danym operatorem nawet umowy – wystarczy, że wykorzystuje on slot i za niego płaci. Nasze dokumenty nieraz prześwietlała i NIK, i CBA. Nie ma w nich żadnych zapisów niedozwolonych - zapewnia Marcin Danił.Wyniki finansowe portu, przy rosnącym ruchu pasażerskim, zdają się jednak nie potwierdzać tezy, że cennik jest korzystny. Porównując rezultaty uzyskiwane przez inne porty dają do myślenia i ponownie nasuwają pytanie, czy lotnisko jest dobrze zarządzane.- Port w Modlinie – według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) – w 2018 i 2019 roku obsługiwał ponad 3 mln pasażerów i zaliczał kolejny wzrost w liczbie odprawionych osób. Dzieląc stratę netto przez liczbę pasażerów mamy prosty rachunek - na jednym pasażerze polskie porty lotnicze zarobiły w 2018 roku średnio 9,5 złotego, podczas gdy lotnisko w Modlinie ponosiło straty w wysokości 3 zł na jednym pasażerze. Dla porównania lotniska o podobnym obrocie pasażerskim jak we Wrocławiu, Katowicach czy Gdańsku odnotowywały na jednym kliencie ok. 7,5 zł, podczas gdy Polskie "Porty Lotnicze" odnotowywały na jednym pasażerze aż ponad 22 zł - mówi prof. Krysiak.- Analiza porównawcza na podstawie poziomu przychodów, kosztów, liczby pasażerów i innych kluczowych parametrów operacyjnych i finansowych dokonana w grupie podobnych lotnisk w Polsce wyraźnie prowadzi do wniosku, że lotnisko w Modlinie ma najgorsze wyniki finansowe co uzasadnia tezę, że jest najgorzej zarządzane - podkreśla Zbigniew Krysiak.Czy w takim razie rozwiązaniem byłaby sprzedaż udziałów w lotnisku, może wejście innego inwestora?Zdaniem zarządu PL Modlin – tak. Podobnie uważają władze samorządowe, które mają udziały w porcie.- Choć pojawił się potencjalny prywatny inwestor – niestety trwa obstrukcja ze strony PPL. Nie możemy wprowadzić ich do spółki, bo nasi partnerzy twierdzą, że będzie to niedozwolona pomoc publiczna - powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.PPL zaznacza, że pomoc udzielona portowi musi być zgodna z prawem i dodaje, że jest branżowym udziałowcem i nie przewiduje jakiejkolwiek dezinwestycji.Takie stanowisko popiera prof. Krysiak.- W kwestii wprowadzenia inwestora branżowego jakim jest francuski Egis, sprzeciw Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" jest słuszny. To PPL jest inwestorem branżowym i żadna inna firma nie uzdrowi sytuacji portu w Modlinie. PPL musi efektywnie zarządzać środkami publicznymi zaangażowanymi w kapitał Modlina - przekonuje Zbigniew Krysiak.Jak wobec tego można uratować lotnisko? Czy faktycznie to się uda przekazując kolejne środki, czy jednak konieczne jest inne rozwiązanie?Zdaniem prof. Krysiaka należałoby przeprowadzić restrukturyzację firmy, która dopasuje ją do konkurencji rynkowej.- Zaistniałą sytuację należałoby rozwiązać konstruktywną dyskusją, podczas której można byłoby wypracować realny, akceptowalny plan naprawczy. Bez takiego podejścia, nie można spodziewać się, że jakiekolwiek dofinansowania pomogą rozwiązać problemy tego portu - podsumowuje prof. Krysiak.