Lotnisko w Modlinie podało dane za pół roku

Lotnisko Warszawa/Modlin w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. obsłużyło 491 664 pasażerów, co stanowi spadek o 69 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. - poinformował port. Jak dodano, rząd od 15 marca do 16 czerwca z powodu koronawirusa zawiesił międzynarodowe loty do i z Polski.

"Pierwsze sześć miesięcy, w szczególności drugi kwartał tego roku, okazał się najtrudniejszym okresem dla całej branży lotniczej na świecie. W tym czasie na Lotnisku Warszawa/Modlin obsłużonych zostało 491 664 pasażerów, co stanowi spadek o 69 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019" - poinformowało we wtorkowym komunikacie lotnisko.

Port przypomniał, że decyzją Rady Ministrów, od 15 marca do 16 czerwca, zawieszono międzynarodowe loty do i z Polski, spowodowane pandemią koronawirusa.

"Po okresie lockdownu, międzynarodowy ruch pasażerski został wznowiony, a pierwsi pasażerowie z Lotniska Warszawa/Modlin polecieli 21 czerwca br. do Madrytu. Do końca czerwca wykonanych zostało 59 operacji rejsowych, podczas których obsłużono 2 225 pasażerów. Najpopularniejszymi kierunkami były Bruksela oraz Rzym" - napisano.

Lotnisko przekazało, że z ogłoszonego przez Ryanair w czerwcu br. rozkładu lotów na sezon Lato 2020 wynika, iż siatka połączeń w lipcu będzie liczyć 37 kierunków; w sierpniu ma być zwiększona o kolejne dwa kierunki.

Od 2 lipca uruchomiony został nowy kierunek - Pafos na Cyprze, a 1 sierpnia nastąpi inauguracja codziennych lotów do Wiednia.

Jak podało lotnisko, najpopularniejsze kierunki wakacyjne wśród pasażerów to Teneryfa, Alicante, Walencja oraz Sewilla.

"Po ponad trzech miesiącach zakazu lotów spowodowanego pandemią koronawirusa, pod koniec czerwca na naszym lotnisku mogliśmy cieszyć się widokiem odlatujących i przylatujących samolotów, z pasażerami na pokładzie. (...) Następne tygodnie będą kluczowe i okaże się, czy uda nam się odzyskać choć częściową stabilność, by móc, z umiarkowanym spokojem, zacząć odbudowywać pozycję lotniska na rynku przewozów lotniczych w kraju" - powiedział cytowany w komunikacie p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin Leszek Chorzewski.

W komunikacie przypomniano, że 15 lipca br. minęło 8 lat od kiedy na Lotnisku Warszawa/Modlin wylądowały pierwsze samoloty.

"W tym czasie z usług portu skorzystało niemal 17 milionów pasażerów; a port zbudował pozycję szóstego lotniska w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Dynamika wzrostu była taka, że w tegorocznych planach było świętowanie 20-milionowego pasażera lotniska. Niestety realia, w jakich znalazła się branża lotnicza sprawiają, że w tym roku będzie to niemożliwe" - czytamy w komunikacie.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin istnieje od 2012 roku. Znajduje się 37 kilometrów od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. W ub.r. z portu skorzystało ponad 3 mln podróżnych. Modlin obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira.