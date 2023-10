Lotnisko w Radomiu zaliczyło dobry start. W 2024 r. ma podwoić liczbę pasażerów

W 2024 r. lotnisko w Radomiu z pewnością podwoi liczbę pasażerów i oferowanych kierunków. Od grudnia loty z Radomia do Larnaki na Cyprze uruchomi Wizz Air. Należy to potraktować jako pierwszy krok we współpracy z tym przewoźnikiem – powiedział prezes PPL Stanisław Wojtera.

"Lotnisko w Radomiu zaliczyło dobry start" - ocenił podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes Polskich Portów Lotniczych (PPL) Stanisław Wojtera. Jak poinformował, od początku istnienia - od 27 kwietnia - port lotniczy w Radomiu odprawił prawie 90 tys. pasażerów, z czego tylko w samym wrześniu 16 tys. pasażerów.

"Touroperatorzy, którzy już w pierwszym sezonie odważyli się podjąć z nami współpracę, w zdecydowanej większości chcą powiększyć to oferowanie, niektórzy nawet czterokrotnie" - powiedział Wojtera. Według niego prognozy dla rozwoju radomskiego lotniska są bardzo dobre.

"Jeśli powiem, że lotnisko w Radomiu w przyszłym roku urośnie nam dwukrotnie, jeśli chodzi o liczbę pasażerów i liczbę obsługiwanych kierunków, to się specjalnie nie pomylę" - zaznaczył Wojtera.

Prezes PPL zapowiedział, że w grudniu rozpocznie loty z Radomia Wizz Air. "Należy to potraktować jako pierwszy krok. Będą to dwie rotacje tygodniowo. Kierunkiem będzie Larnaka, po którym przyjdą następne, i wierzę, że w sezonie letnim ta współpraca się rozszerzy" - ocenił Wojtera.

Wizz Air zainauguruje połącznie z radomskiego lotniska do Larnaki na Cyprze - 13 grudnia. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu - w środy i w soboty.

W trakcie konferencji prasowej zaprezentowano także wystąpienie wiceministra funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały, który podkreślił, że radomskie lotnisko już odnotowało pierwsze sukcesy.

"Na koniec wakacji port lotniczy obsłużył 85 tys. pasażerów, stając się tym samym już nie najmniejszym, już nawet nie drugim od końca portem lotniczym w Polsce, wyprzedzając dwa lotniska z wieloletnią historią" - zauważył wiceminister.

Z kolei Piotr Henicz z Itaki, która w sezonie letnim oferowała wyloty z Radomia, podkreślił, że biuro podróży osiągnęło w związku z tym bardzo dobre wyniki.

"Wysłaliśmy stąd około 10 tys. klientów, obłożenie było na poziomie 95 proc." - powiedział Henicz. Dodał, że Itaka podjęła decyzję o rozwinięciu liczby kierunków oferowanych z Radomia.

"W kolejnym sezonie, w 2024 r., oprócz kilku samolotów, które będziemy proponować klientom do Antalyi, Warny i Tirany, pojawią się również nowości: Heraklion w Grecji i Marsa Alam w Egipcie" - zapowiedział Henicz.