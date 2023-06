Lotnisko w Rzeszowie zostanie zamknięte. NATO przeniesie się gdzie indziej

Działanie najważniejszego dla wojsk NATO lotniska w Polsce zostanie już wkrótce sparaliżowane. Wszystko przez stan drogi startowej rzeszowskiego lotniska, która wymaga pilnej naprawy. Trzeba będzie przeprowadzić wielką, logistyczną operację, w której centrum ma stać się Lublin.

W WNP.PL rozmawiamy z Andrzejem Hawrylukiem, prezesem Portu Lotniczego Lublin, który wyjaśnia nam szczegóły wyprowadzki z Rzeszowa sił NATO i zaplecza humanitarnego dla Ukrainy.

Lotnisko w Rzeszowie jest obecnie najważniejszym punktem w światowym łańcuchu dostaw pomocy wojskowej dla walczących Ukraińców.

Remont pasa w Rzeszowie będzie odbywał się w 2025 roku. Do tego czasu trzeba przygotować niezbędną infrastrukturę w Lublinie, Krakowie i Katowicach.

Za kilkanaście miesięcy pas startowy lotniska w Rzeszowie musi przejść poważny remont. Co to oznacza dla kierowanego przez pana portu lotniczego?

- Lubelskie lotnisko będzie w dużo większym stopniu wykorzystywane przez różnego rodzaju segmenty lotnictwa. Zarówno tego pasażerskiego, jak i transportowego czy wojskowego. To wszystko, co w tej chwili dzieje się w Rzeszowie, zostanie przeniesione na lotnisko w Lublinie, ale również na inne lotniska, te bardziej oddalone. Mam tu na myśli m.in. Kraków i Katowice.

Oczekujemy, że podczas remontu drogi startowej lotniska w Rzeszowie ruch w Lublinie wzrośnie nawet o kilkaset procent.

Któryś z segmentów ruchu wzrośnie o te kilkaset procent, czy mowa jest o generalnie wszystkich samolotach, niezależnie od tego, czy one będą cywilne, czy wojskowe?

- Mówiąc o wzroście, mam na myśli cały ruch lotniczy, wszystkie segmenty wymienione wcześniej, ale nie zapominam również o tym, jak znacznie wzrośnie w związku z tym liczba zadań na naszym lotnisku. Szacujemy, że ruch pasażerski w Porcie Lotniczym Lublin zwiększy się w tym czasie o kilkanaście procent.

W największym stopniu wzrośnie ruch cargo. De facto większość tego wolumenu, który teraz przeładowywany jest w Rzeszowie, trafi do nas. Mam nadzieję, że do 2025 roku sytuacja na Ukrainie ulegnie zmianie i wówczas zapotrzebowanie na transport towarów do tego kraju również znacząco wzrośnie.

Rzeszowskie lotnisko zostanie zamknięte nawet na pół roku

Kiedy dokładnie lotnisko w Rzeszowie zostanie zamknięte i jak długo to potrwa?

- Zamknięcie drogi startowej planowane jest na sezon letni 2025 roku. Takie remonty muszą się odbywać przy dobrych warunkach atmosferycznych, czyli zima jest wykluczona. Remont może zająć częściowo miesiące wiosenne oraz z pewnością letnie. Prawdopodobne jest, że potrwa nawet do września.

Czyli to „tylko” kilka miesięcy. Ile z tego przeniesionego ruchu z Rzeszowa zostanie u was na stałe? Istnieje ryzyko, że ten wzrost ruchu będzie intensywny, ale krótkotrwały?

- Trudno to w tym momencie ocenić. Na pewno kiedy lotnisko w Rzeszowie wróci do pełnego funkcjonowania, to odzyska dużą część ruchu.

Trzeba jednak brać pod uwagę to, że zarówno Rzeszów, jak i Lublin są blisko przejść granicznych z Ukrainą. W ich przypadku jest to Przemyśl, a my mamy Dorohusk i znakomitą lokalizację przy drodze międzynarodowej Berlin-Warszawa-Kijów, prowadzącej do naszych wschodnich przejść granicznych. Dlatego uważam, że sytuacja zmieni się po ponownym otwarciu lotniska w Rzeszowie, ale nie w sposób diametralny.

Lublin rozwija segment cargo. Będzie nowy terminal

Czy w związku ze spodziewanym wzrostem ruchu w Lublinie potrzebne będą jakieś inwestycje w infrastrukturę portu?

- Niezbędna będzie inwestycja, która właśnie się rozpoczęła. Mam na myśli budowę terminala cargo. Będziemy musieli zwiększyć powierzchnię płyt postojowych dla samolotów i ewentualnie ulepszyć system dróg kołowania.

Nasze lotnisko jest już przystosowane do obsługi dużych samolotów o kodzie 4D. Posiadany przez nas certyfikat pozwala, w określonych warunkach, również przyjmować największe obecnie latające frachtowce. Jesteśmy też właśnie po ukończonej rozbudowie parkingu, który powiększył się o 89 dodatkowych miejsc, co też nie jest bez znaczenia.

Dopytam pana o ten segment cargo. Jakie macie oczekiwania w związku z inwestycjami w infrastrukturę do obsługi tego ruchu?

- Skupiamy się na tym segmencie od 2020 roku. Uzyskaliśmy wszystkie pozwolenia związane z obsługą i magazynowaniem towarów, praktycznie każdego typu. Obecnie przystosowujemy nasz obiekt magazynowo-przeładunkowy do wytycznych.

W naszym regionie jest spore zapotrzebowanie na przewożenie towarów w temperaturze kontrolowanej. Trwają także rozmowy dotyczące przewozu owoców. Takie transporty powinny ruszyć już w przyszłym roku.

Wojskowy rozwój lotniska. Będzie baza dla śmigłowców

Trzy lata temu podpisano umowę o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jest w niej lista inwestycji lotniskowych, do których zobowiązała się Polska. Lublin nie został na niej uwzględniony, ale jest wojskowe lotnisko w Dęblinie. To godzina drogi od was. Czy to może mieć jakiś wpływ na działanie portu w Lublinie?

- Bliskie sąsiedztwo Dęblina nie ma praktycznie żadnego negatywnego wpływu na nasz port. Jesteśmy dwoma, niezależnymi organami. To Port Lotniczy Lublin daje dodatkowe możliwości wojskowemu lotnisku m.in. w procesie szkolenia. Lublina nie ma jednak na liście zadań wynikających z umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Wszystko wskazuje jednak na to, że na naszym lotnisku powstanie komponent wojskowy. Zainicjowane zostało wydarzenie, które będzie bardzo mocnym impulsem rozwojowym dla naszej firmy. Minister obrony narodowej podjął decyzję o utworzeniu przy naszym lotnisku Stałej Bazy Lotnictwa Wojsk Lądowych i w związku z tym uruchomiona została procedura uzyskania przez nasze lotnisko użytku publicznego statusu lotniska współużytkowanego z wojskiem. Leży to w interesie naszej spółki, powstanie tej bazy oznacza kolejne inwestycje w infrastrukturę obronną.

Jaki jest harmonogram prac, jeśli chodzi o powstanie bazy śmigłowcowej w Lublinie?

- 29 maja minister obrony narodowej zatwierdził nasze lotnisko jako miejsce, w którym utworzona zostanie Stała Baza Lotnictwa Wojsk Lądowych. Jesteśmy przed podpisaniem listu intencyjnego i na tę chwilę nie chciałbym więcej nic mówić. Dopiero po jego podpisaniu powstanie szczegółowy harmonogram i podejmowane będą kluczowe decyzje w tej sprawie.

