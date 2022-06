Lotos bierze kolejowego Orlena. Transport węgla największym wyzwaniem

Będziemy starali się pracować nad tym, by zwiększyć efektywność przewozów kolejowych, które realizujemy i które realizuje Orlen. Chcemy uzyskać wszystkie możliwe synergie, które da się zrealizować dzięki połączeniu i bliskiej współpracy tych dwóch podmiotów kolejowych, które będą należeć do multienergetycznego koncernu PKN Orlen – mówi dla WNP.PL Jaromir Falandysz, wiceprezes Lotos Kolej.

Będzie problem z terminowym dowiezieniem węgla z portów morskich do elektrowni na południu kraju. Nie ma wagonów. Zmieniły się kierunki transportu.

– Energia będzie głównym składnikiem cen naszych usług. Nie wiem, czy to nie doprowadzi do kryzysu – mówi o podwyżkach cen prądu i ich wpływie na kolej Jaromir Falandysz.

Lotos Kolej jest jednym z głównych przewoźników wożących obecnie towary z i na Ukrainę.

Z wiceprezesem kolejowej spółki należącej do Lotosu rozmawiamy tuż po formalnej zgodzie Komisji Europejskiej na fuzję Orlenu z Lotosem. Posłuchaj całej rozmowy z Jaromirem Falandyszem.

max volume Rozmowa WNP.PL z Jaromirem Falandyszemm wiceprezesem Lotos Kolej

- Zapotrzebowanie na usługi transportu kolejowego jest obecnie bardzo duże. Chyba nawet większe niż cała branża jest w stanie zrealizować. Ma to oczywiście związek z wojną na Ukrainie. To jest główny, nowy i bardzo rosnący kierunek, na którym obecnie działamy - tłumaczy sytuację na rynku kolejowych przewozów cargo wiceprezes Falandysz.

Lotos Kolej z przejść granicznych z Ukrainą do portów w Trójmieście, portu w Kłajpedzie i na zachód Europy transportuje głównie zboża, olej słonecznikowy, ale też stal. Na Ukrainę wożą paliwa.

- Wozimy zboże w kontenerach morskich. Wiem, że są przewoźnicy, którzy wożą je w węglarkach. Specjalistycznych wagonów zbożowych jest na rynku zwyczajnie za mało. Radzimy sobie teraz, wykorzystując to, co mamy - wyjaśnia wiceprezes kolejowej spółki Lotosu i przyznaje, że problemy są dwa: brak wagonów oraz niska prędkość handlowa na torach w Polsce.

Z powodu remontów prowadzonych przez PKP PLK sieć kolejowa jest zamknięta w około 250 punktach w Polsce. To powoduje wąskie gardła. W naszym podcaście wiceprezes Falandysz mówi o zatorach do portów długich na kilkaset kilometrów. Pociągi muszą czekać w wielodniowych kolejkach, co powoduje, że skład w tygodniu robi tylko 2 obroty, zamiast np. pięciu.

- Mam nadzieję, że to się już niedługo poprawi. PKP PLK zakończyły inwestycje w stację Gdański Port Północny. Obecnie jest to najwyższej klasy infrastruktura godna dużego europejskiego portu - dodaje.

Węgiel koleją wolno się toczy

W rozmowie z wiceprezesem Lotos Kolej pytamy, czy będą problemy z terminowym transportem węgla z portów morskich do elektrowni na południu kraju.

- Tak, tym bardziej że przewozy węgla to nie był kierunek, w który mocno inwestowano jeszcze parę lat temu. Wiemy, że tego węgla w Polsce spalało się z roku na rok coraz mniej. Coraz mniej też przez to potrzebnego było taboru do jego przewozu. Teraz nastąpiła nagła zmiana – przewiezienie dodatkowych milionów ton węgla i to z innych kierunków (nie z Małaszewicz i z Braniewa, Kaliningradu), będzie trudne. Temu będziemy musieli stawić czoła - odpowiada Jaromir Falandysz.

Transport z prądem coraz droższy

Falandysz przyznaje także, że ze względu na skokowe wzrosty cen energii zdrożeć będzie musiał od przyszłego roku transport ładunków koleją.

- Energia będzie głównym składnikiem cen naszych usług. Nie wiem, czy to nie doprowadzi do jakiegoś kryzysu, bo nie wiem, gdzie jest ta granica, którą klienci są w stanie zaakceptować. Nie mamy możliwości dołożenia do tej usługi. Musimy koszt energii elektrycznej przerzucić na klienta - wyjaśnia.

