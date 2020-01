Lotos Kolej kupiła wagony i lokomotywę elektryczną

Spółka Lotos Kolej kupiła 216 wagonów platform firmy Kolowag i lokomotywę elektryczną Newagu w sumie za ok. 112 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisano w środę w Gdańsku - poinformowała Grupa Lotos. Zakup ma m.in. ograniczyć negatywne skutki transportu drogowego.

Grupa Lotos zaznaczyła, że realizacja projektów infrastrukturalnych i taborowych odbywa się przy wsparciu Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Chodzi o zwiększenie udziału transportu intermodalnego - czyli bez przeładunku towaru np. z kontenera przy zmianie rodzaju transportu.

Ma to - jak wskazano w komunikacie - ograniczyć negatywne skutki transportu drogowego, m.in. emisję zanieczyszczeń, a także zmniejszyć liczbę samochodów przewożących kontenery na drogach.

"Dynamiczny rozwój polskich portów oraz wzrost transportu z Chin i innych krajów azjatyckich do Europy przyczynia się do wzrostu kolejowych przewozów intermodalnych. Lotos Kolej jako wicelider krajowych przewozów widzi szansę na zwiększenie pracy przewozowej i udziału w rynku poprzez tę gałąź przewozów" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Lotos Kolej Anatol Kupryciuk.

Spółka podkreśliła w komunikacie, że podpisanie umów było możliwe dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

"Zwiększenie przewozów intermodalnych to działanie zapisane w strategii spółki. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu CUPT, mamy możliwość efektywnego rozwoju przewozów intermodalnych w Lotos Kolej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Lotos Kolej podpisało umowy na pozyskanie 12 nowych elektrycznych lokomotyw produkcji firmy NEWAG, co świadczy o tym, że ostatni rok był okresem intensywnego rozwoju naszej spółki" - ocenił cytowany w komunikacie wiceprezes kolejowej spółki Lotosu Jaromir Falandysz.

Na mocy umowy z firmą Kolowag AD z Bułgarii, od lipca br. do marca 2022 r. zostanie dostarczonych 216 sześcioosiowych, przegubowych wagonów platform do przewozu kontenerów i nadwozi wymiennych. Wagony o ładowności 108 ton są dopuszczone do użytku w Unii Europejskiej. Wartość umowy przekracza 98,2 mln zł, z czego 42,6 mln zł pochodzi ze środków UE.

Spółka zaznaczyła, że rozstrzygnięto również postępowanie na zakup jednej czteroosiowej lokomotywy elektrycznej Griffin, wyposażonej w ETCS (ang. European Train Control System - europejski system sterowania ruchem kolejowym) poziomu 2. Modułowa konstrukcja lokomotywy pozwala na dostosowanie jej do specyficznych potrzeb poszczególnych przewoźników. Lokomotywy te mogą prowadzić składy towarowe o masie do 3200 ton z prędkością do 160 km/h oraz pociągi pasażerskie. To trzecia taka lokomotywa w Lotos Kolej. Wartość umowy wynosi ponad 13,7 mln zł, z czego ze środków UE pochodzi ok. 6,5 mln zł.

Lotos Kolej to drugi największy przewoźnik kolejowy w Polsce i lider na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Spółka ma około 130 lokomotyw i ponad 4 tys. wagonów. Firma należy do Grupy Lotos, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Grupa Lotos wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Grupa Lotos jako sprzedawca detaliczny i hurtowy zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku.