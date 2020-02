Lotos Kolej wjedzie na czeskie tory

Spółka Lotos Kolej jeszcze w tym roku będzie przewoziła towary własnymi składami w Czechach - podała Grupa Lotos. Dodano, że to trzeci kraj - po Polsce i Niemczech - w którym firma będzie prowadziła przewozy.

Od 2015 r. Lotos Kolej prowadzi też działalność w Niemczech.

"Rozszerzenie działalności na Republikę Czeską jest uzasadnione pod względem ekonomicznym. Zamierzamy w większym stopniu realizować międzynarodowe przewozy przez nasze zasoby. Dzięki temu zminimalizujemy konieczność korzystania z podmiotów zewnętrznych" - ocenił cytowany w komunikacie prezes Lotos Kolej Anatol Kupryciuk.



Czytaj też: Lotos Kolej przewozi coraz więcej

Spółka poinformowała, że Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez czeski organ nadzorczy, Drážní Úřad, obowiązuje do 19 października 2024 r. Pozwala on spółce prowadzić przewozy w Czechach własnymi składami pociągowymi. Mają się one rozpocząć jeszcze w tym roku.

Dodano, że Lotos Kolej realizuje przewozy na stacjach granicznych z Rosją, Czechami, Słowacją i Białorusią, ale spółka planuje również rozpocząć przewozy do stacji granicznej z Litwą i w ten sposób rozwinąć siatkę oferowanych połączeń w korytarzu Wschód - Zachód.

Zaznaczono, że Lotos Kolej uruchamia codziennie kilkaset pociągów towarowych na obszarze całej Polski i kilkanaście w ruchu granicznym i posiada swoje oddziały zlokalizowane na terenie całej Polski. Podano, że ubiegły rok był dla spółki rekordowy. "Praca przewozowa w Polsce wyniosła blisko 5,5 mld ntkm (netto tono kilometrów). To najlepszy wynik w 17-letniej działalności spółki" podkreśliła spółka.

Lotos Kolej to drugi największy przewoźnik kolejowy w Polsce pod względem pracy przewozowej i lider na rynku pod względem przewozów towarów niebezpiecznych. Spółka eksploatuje około 130 lokomotyw i ponad 4 tys. wagonów, świadcząc usługi dla spółek Grupy Lotos i dla klientów zewnętrznych. Spółka oferuje również usługi obsługi bocznicy kolejowej, wynajmu i serwisu technicznego taboru kolejowego oraz czyszczenia cystern kolejowych.