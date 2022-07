Lubelskie: Koniec utrudnień na dk 2 związanych z protestem kierowców ciężarówek

Przed godz. 13 zakończyły się utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 2 w Wólce Dobryńskiej (Lubelskie). Ruch wstrzymali protestujący kierowców ciężarówek, którzy oczekują w kolejce do przejścia granicznego z Białorusią. Obecnie znajduje się w niej ok. 600 pojazdów.

Od godz. 10 na drodze krajowej nr 2 w Wólce Dobryńskiej między Białą Podlaską a Terespolem występowały utrudnienia w ruchu z powodu protestu kierowców ciężarówek oczekujących na odprawę do przejścia granicznego z Białorusią w Koroszczynie. Na odcinku 700 metrów droga była całkowicie zablokowana przez prawie godzinę. Następnie, ruch odbywał się wahadłowo poboczem. Jak poinformowała GDDKiA, przed godz. 13 zakończyły się utrudnienia.

Jak podał PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś, około 32 godzin wynosi we wtorek czas oczekiwania na wyjazd z Polski na Białoruś przez towarowe przejście graniczne w Koroszczynie. W kolejce znajduje się ok. 600 tirów. W ciągu nocnej zmiany odprawiono 201 pojazdów ciężarowych w kierunku Białorusi. Jak dodał, na wjeździe do Polski w Koroszczynie odprawiono 354 tiry. Po stronie białoruskiej nie oczekują obecnie żadne pojazdy. Ruch odbywa się płynnie.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie wprowadzono najpierw ograniczenia związane z unijnym embargiem na towary, które mogłyby być wykorzystane do działań wojennych Rosji wobec Ukrainy, a później wprowadzono w połowie kwietnia zakaz transportu drogowego na terytorium UE przez przewoźników z Rosji i Białorusi w ramach sankcji gospodarczych UE.

