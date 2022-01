Lubelskie: Skróciła się kolejka ciężarówek po białoruskiej stronie granicy w Koroszczynie

Około 50 pojazdów czeka na wjazd do Polski z Białorusi przez towarowe przejście graniczne w Koroszczynie. Czas oczekiwania wynosi dwie godziny – poinformował PAP w czwartek rano rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Od środowego poranka kolejka ciężarówek na wjeździe do Polski skróciła się ze 162 do około 50, a czas oczekiwania - z pięciu do dwóch godzin - podał rzecznik.

Na kierunku wywozowym z Polski liczba pojazdów czekających na przekroczenie granicy nieznacznie wzrosła. Na odprawę czeka się około godziny.

Ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim odprawili 2384 pojazdy ciężarowe (1304 do Polski i 1080 na kierunku wywozowym z Polski).

W związku z kryzysem migracyjnym 9 listopada zamknięto przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu.

"Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy" - podała SG w komunikacie.

Podróżni kierowani są na przejścia graniczne w Terespolu, Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu.

