Lublin zero, Zielona Góra zero, Olsztyn osiem - niektóre lotniska praktycznie przestały działać

Z Arturem Tomasikiem, prezesem Związku Regionalnych Portów Lotniczych rozmawiamy o rozwiązaniach dla branży lotniczej, które już przedstawił rząd w tarczy antykryzysowej. Które mniejsze lotniska spisać trzeba już na starty? - Na te pytanie nie mam wprost odpowiedzi… Obecnie bardzo ważna rolą mają właściciele portów – podkreśla. O przyszłości największych portów w Polsce, zdecydują zaś europejskie linie lotnicze. To w siedzibach branżowych gigantów powstaną nowe siatki połączeń, z których wypaść może bardzo wiele jeszcze funkcjonujących lotnisk.







Nie będzie specjalnego pakietu pomocowego dla lotnictwa w Polsce – to jednoznacznie stwierdził w jedynym ostatnio udzielonym dla WNP.PL wywiadzie Marcin Horała, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za tę branżę.



Mimo to w ostatniej aktualizacji tarczy pojawiło się parę zapisów dedykowanych wprost lotniskom. Chodzi o „kluczowe lotniska użytku publicznego”, które będą zobowiązane do utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej dostosowanej do planowanych startów i lądowań statków powietrznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. W zamian spółki zarządzające tymi lotniskami otrzymają od państwa stały dopływ gotówki.



- Musimy traktować pomoc, która dzisiaj jest oferowana, jako źródło przychodów, żywą gotówkę. Pierwsze rozwiązania antykryzysowe dają możliwość również m.in. odroczenia płatności podatku CIT za ubiegły rok do maja. Myślę, że powinno być to przedłużone co najmniej do września, dlatego że skutki związane z brakiem lotów będziemy odczuwać co najmniej do końca roku. Oczywiście mam na myśli kwestie płynności finansowej – tłumaczy Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, spółki zarządzającej Katowice Airport oraz prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych.



Ryzyko, że upadną mniejsze porty, które nie zostaną uwzględnione przy pomocy państwa, jest całkiem realne.





W trakcie trzech tygodni obowiązywania zakazu lotów, czyli od 16 marca do 5 kwietnia 2020 roku, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odnotowała na trzynastu polskich lotniskach regionalnych 1184 operacje startów i lądowań, to jest o 11 369 mniej (-90,5 proc.) w porównaniu z podobnym okresem minionego roku.





Piłka po stronie linii lotniczych