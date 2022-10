Lubuskie: Nowy most na Odrze w Milsku otwarty dla kierowców

W piątek, w woj. lubuskim został oddany do ruchu nowy most przez rzekę Odrę między Milskiem a Przewozem w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282. Pierwsze samochody przejechały po nim po godz. 14.00.

Symboliczne otwarcie mostu z udziałem władz samorządowych woj. lubuskiego odbyło się nieco ponad godzinę przed oddaniem go do ruchu.

"Skracamy dystans w województwie lubuskim, łączymy region. To wielki dzień dla regionu. Długo na niego czekaliśmy. Jeszcze kilka lat temu dużo nas dzieliło w sprawie budowy tego mostu na Odrze, ale dzisiaj ten most połączy wszystkich, tak jak sobie wymarzyliśmy i zaplanowaliśmy" - powiedziała podczas uroczystości marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Dodała, że inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie fundusze europejskie. Marszałek podziękowała Zarządowi Dróg Wojewódzkich za sprawne przeprowadzenie tego trudnego zadania. "To chyba pierwszy most samorządu wojewódzkiego po wojnie" - zaznaczyła.

Całkowita wartość inwestycji to 83,25 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE ujętych w RPO Lubuskie 2020 to prawie 59 mln zł, z budżetu państwa prawie 15 mln zł, a ok. 9,4 mln zł to wkład własny województwa. Umowa na budowę mostu oraz przebudowę odcinka DW 282 została zawarta we wrześniu 2017 r.

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 ma bardzo duże znaczenie w układzie komunikacyjnym woj. lubuskiego poprzez likwidację tzw. wąskiego gardła, jakim była przeprawa promowa przez rzekę Odrę w Milsku.

Dotychczas, żeby dojechać z Zielonej Góry do Sławy przez most w Nowej Soli trzeba było pokonać ok. 60 km, a alternatywną drogą przez Sulechów - 65 km. Po oddaniu do użytku mostu w Milsku ta odległość skróciła się do 45 km, a czas przejazdu o około pół godziny.

Teraz południowa część regionu ma pięć mostów na Odrze - w Krośnie Odrzańskim (DK 29), w Cigacicach (w ciągu dawnej drogi krajowej nr 3) oraz w ciągu S3, w Nowej Soli (w ciągu DW 315) i w Milsku (w ciągu DW 282).

Zrealizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycja w Milsku objęła budowę mostu nad rzeką Odrą o długości 364 m oraz nowego przebiegu odcinka DW 282 (o długości ok. 9,2 km) z niezbędną infrastrukturą. Wykonawcą robót była firma Mota-Engil Central Europe S.A.

