Ludzie biegają z optymalną prędkością

Niezależnie od planowanego dystansu, ludzie naturalnie wybierają prędkość biegu, która najlepiej pozwala oszczędzać energię. To wynik analizy ruchu biegaczy monitorowanych w laboratorium oraz danych z prawie 40 tys. biegów.

Nadchodzi sezon na bieganie, a amatorzy tego sportu, jak i profesjonaliści stawiają sobie zwykle za cel biegać szybciej.

Według autorów pracy opublikowanej na łamach pisma "Current Biology", może to stać w opozycji do ludzkiej biologii. M.in. do takiego wniosku naukowcy doszli po przeanalizowaniu ruchu grupy sportowców obserwowanych w warunkach laboratoryjnych oraz rejestrowanych z pomocą różnorodnych czujników danych z 37 tys. biegów odbywających się w naturalnych warunkach.

Okazało się, że ludzie mają naturalną tendencję do utrzymywania prędkości, która najlepiej pozwala oszczędzać energię.

"Byliśmy w stanie wykorzystać te dwa zestawy danych, dzięki czemu zdołaliśmy uzyskać nowe wglądy i połączyć skomplikowane dane pochodzące z umieszczonych na ciele czujników z wynikami profesjonalnych eksperymentów naukowych. Pozwoliło nam to dowiedzieć się, jak ludzie naprawdę biegają" - mówi dr Jennifer Hicks ze Stanford University, współautorka publikacji.

Badaczy najbardziej zaskoczyła spójność wyników uzyskanych z różnych danych.

"Intuicyjnie zakładamy, że ludzie biegają szybciej na krótkich dystansach i spowalniają na dłuższych" - zwraca uwagę główna autorka pracy, Jessica Selinger z Queens University.

Tymczasem większość biegaczy poruszała się z podobną prędkością, niezależnie od tego, czy pokonywali oni krótką odległość, czy długą.

To logiczne, jeśli weźmie się pod uwagę ewolucję - ludzie będą naturalnie wybierać najbardziej ekonomiczną prędkość - wyniki wyjaśniają naukowcy.

Podobne zachowania biolodzy obserwowali już niejednokrotnie u zwierząt.

Jednak w obecnym świecie powody, dla których ludzie biegają, różnią się od tych z zamierzchłej, ewolucyjnej przeszłości.

Zdaniem badaczy można jednak "oszukać" naturę, np. z pomocą prostych tricków.

"Jak już pokazano, słuchanie muzyki o szybkim tempie pomaga podnieść częstotliwość kroków, co może zwiększyć prędkość biegu" - twierdzi dr Selinger.

Pomóc też może towarzystwo szybszego biegacza.

Naukowcy liczą na to, że przyszłe badania z użyciem noszonych na ciele sensorów odkryją kolejne tajemnice sportu i ruchu.

"Można przyglądać się powiązaniom z otoczeniem czy dostępem do rekreacji i analizować wszystkie te dane, tak aby naprawdę dowiedzieć się, jak poprawić aktywność fizyczną i zdrowie populacji" - mówi dr Hicks.

