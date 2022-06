Lufthansa anuluje 900 lotów, bo ma za mało personelu

Jeszcze w maju tego roku kierownictwo Grupy Lufthansa wyrażało ostrożny optymizm dotyczący odbudowy europejskiego rynku lotniczego i wzrostu liczby sprzedawanych biletów. Minęło ledwie kilka tygodni a zainteresowanie pasażerów przerosło wszystkie oczekiwania i konieczne stało się podjęcie decyzji o anulowaniu około 900 lotów zaplanowanych na lipiec.

Dla Lufthansy i kilku linii lotniczych wchodzących w skład grupy kapitałowej wyzwaniem nie do spełnienia podczas tych wakacji okazało się skompletowanie odpowiedniej ilości personelu pokładowego. Podczas trwające ponad dwa lata kryzysu w ruchu lotniczym z pracy u niemieckiego przewoźnika odeszło 30 tysięcy osób.

W ciągu ostatnich tygodni nie udało się przeprowadzić nowego naboru pracowników i doszło do paradoksalnej sytuacji, gdy jest odpowiednia ilość samolotów, tylko nie ma pilotów, obsługi pokładowej oraz służb technicznych w hangarach i na lotniskach.

- Patrząc na rosnące tempo rezerwacji i praktycznie brak miejsc na wielu trasach wakacyjnych doszliśmy do wniosku że Lufthansa nie jest w stanie spełnić wszystkich oczekiwań pasażerów. O ile bowiem infrastruktura techniczna działa dobrze, to nie udało nam się zwiększyć zatrudnienia do poziomu pozwalającego na realizację wszystkich zaplanowanych na lipiec tego roku lotów - czytamy w oficjalnym komunikacie Lufthansy.

Anulowanych będzie około 900 lotów, co oznacza 5 procent zaplanowanych wszystkich połączeń. Najwięcej problemów będzie na trasach wewnątrz Niemiec i w Europie w piątki oraz weekendy, realizowanych do i z Monachium i Hamburga. Nieco lepsza jest sytuacja w Berlinie.

Pasażerowie otrzymują już powiadomienia o możliwości zmiany rezerwacji lub otrzymują zwrot pieniędzy za bilet.

Działająca w strukturze grupy tania linia Eurowings także zapowiedziała odwołanie kilkuset lotów w lipcu. Szwajcarski Swiss natomiast pilnie poszukuje innych przewoźników, którzy dysponują maszynami i personelem oraz są w stanie wykonać na zlecenia kilkaset operacji lotniczych.

