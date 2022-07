Lufthansa i KLM obcinają liczbę lotów. Powodem jest brak pracowników

Z siatki połączeń Lufthansy wypadnie w przyszłym tygodniu aż 770 lotów. Z kolei holenderskie linie KLM planują redukcję liczbę połączeń aż o 20 każdego dnia do końca Sierpnia.

Linie lotnicze KLM tłumaczą swoją decyzję potrzebą zmniejszenia nakładu pracy dla już i tak mocno obciążonego zespołu. Lufthansa planuje łącznie zrezygnować tego lata z 3900 lotów. Rzeczniczka prasowa linii podała, że będą to głównie wieczorne połączenia.



Obydwaj przewoźnicy starają się zmniejszyć ogromny popyt na bilety, by nieco zredukować nakład pracy. Lufthansa będzie sprzedawać pozostałe bilety na lipiec na kierunkach europejskich po co najmniej 500 euro za lot, co oznacza, że nawet lot w obydwie strony z Berlina do Frankfurtu będzie kosztować około 1000 euro.

Na podwyżki należy także przygotować się lecąc KLM.



Europejska branża lotnicza boryka się ostatnio z wieloma problemami, które poskutkowały ogromnymi kolejkami do odprawy na lotniskach w Londynie, Brukseli czy Dusseldorfie. Przyczyną były strajki pracowników oraz ich niedostateczna liczba, jako że pandemia spowodowała cięcia kadrowe. Pasażerowie skarżyli się także na opóźnienia w dostawie bagażów.



Trzydniowy strajk na paryskim lotnisku Charles de Gualle sprawił, że tysiące walizek utknęło w porcie. Francuskie ministerstwo transportu oświadczyło, że ich uprzątnięcie może zająć nawet tydzień.

