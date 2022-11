Lufthansa jest nadal zainteresowana przejęciem następcy Alitalii

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa podtrzymują swoje zainteresowanie przejęciem większościowego pakietu we włoskich liniach lotniczych ITA Airways, które są następcą prawnym zbankrutowanej Alitalii.

Włoskie linie lotnicze Alitalia, pomimo ogromnej pomocy finansowej ze strony rządu, nie były w stanie od 2019 roku na bieżąco spłacać swoich długów ani wypłacać pensji ponad 40 tysiącom pracowników. Dodatkowym problemem okazały się obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19. Samoloty pozostawały uziemione na lotniskach. Nie widząc szans na uratowanie firmy, ogłoszono w 2021 roku kontrolowane bankructwo.

W ramach tego rozwiązania powstały nowe linie ITA Airways kontrolowane przez państwo, które przejęło część samolotów, załogi pokładowe, a zwłaszcza cenne sloty na głównych włoskich lotniskach - czyli wyznaczone przedziały czasowe dla startów i lądowań samolotów.

Zaangażowanie państwa od początku traktowane było jako rozwiązanie czasowe i poszukiwano inwestora zainteresowanego kupnem pakietu większościowego. W sierpniu tego roku rząd wybrał do wyłącznych negocjacji konsorcjum kierowane przez amerykański fundusz private equity Certares wspierany przez Air France-KLM i Delta Air Lines. Okres wyłączności minął w październiku bez zawarcia porozumienia.

W takiej sytuacji do rozmów zaproszone zostało drugie konsorcjum, pierwotnie deklarujące zainteresowanie tym przejęciem, czyli Lufthansę i szwajcarsko-włoską grupę żeglugową MSC. Problem jest tylko w tym, że MSC podjęło decyzję o wycofaniu się z tego projektu.

Na placu pozostał sam niemiecki przewoźnik lotniczy, który według dziennika Corriere della Sera otrzymał od ministerstwa skarbu zgodę na dostęp do dokumentacji finansowej ITA Airways. To tylko wskazuje na to, że włoski rząd jest zdeterminowany, by jak najszybciej przeprowadzić tę transakcję.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl