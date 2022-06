Lufthansa ma spore braki więc przywraca do służby olbrzymie samoloty

Choć Airbus A380 okazał się ekonomiczną klęską, to jednak powstało ćwierć tysiąca tych wielkich samolotów. Pytanie co z nimi zrobić. Nieoczekiwanie Lufthansa dopuściła powrót maszyn do służby, choć ponad rok temu definitywnie je skreśliła. Splot kilku czynników spowodował, że być może za rok giganty w barwach największej europejskiej narodowej linii lotniczej jeszcze wzniosą się w powietrze.

Jako możliwy termin powrotu do służby maszyn wskazywane jest lato 2023 roku. Co spowodowało zmianę decyzji władz niemieckiej Lufthansy?

Są dwa główne tego powody. Pierwszym jest brak samolotów. Brzmi to dość zagadkowo jak na firmę dysponująca 294 maszynami. Problem w tym, że struktura floty, nie odpowiada jej potrzebom.

Lufthansa ma zbyt mało nowych maszyn szerokopokładowych do najdalszych połączeń. Co więcej, część z nich to samoloty już mocno zużyte. Dotyczy to zwłaszcza Boeingów serii 747. Jest ich we flocie niemieckiego przewoźnika aż 27. Jednak aż osiem to maszyny serii 747-400 o średnim wieku 22,2 roku.

Pozostałe serii 747-800 są dużo nowsze, ale i tak flota wymaga uzupełnienia. Tym miały być dwusilnikowe Boeingi 777-x – największe dwusilnikowe samoloty w historii. Jednak koronawirus, zapaść transportu lotniczego, problemy silnikami spowodowały, że tych maszyn nie ma. Kiedy będą? Być może za dwa lata.

Poza samolotami brakuje też pracowników

Airbus A380 może więc tymczasowo wypełnić tę lukę i utrzymać siatkę połączeń. Tu zmierzamy do drugiej kwestii.

Pandemia chińskiego wirusa przetrzebiła ruch lotniczy na świecie. Następstwem tego były także zwolnienia personelu. Obecnie Lufthansa ponosi tego konsekwencje w okresie czerwiec-sierpień musiała zrezygnować z ponad trzech tysięcy lotów.

Stąd też plany przywrócenia do służby pewnej ilości Airbusów A380. Po pierwsze firma dostanie tak potrzebne jej samoloty, po drugie skoro nie można latać częściej, to na niektórych trasach będą przewoziły pasażerów większe maszyny.

Pomimo tego decyzja Lufthansy jest raczej tylko co najwyżej odroczeniem wyroku na A380.

